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Росіяни обстріляли Берислав, є поранений

Під ударом опинилися колишні виробничі цехи заводів.

Росіяни обстріляли Берислав, є поранений
Фото: Володимир Літвінов, Бериславська РДА

Унаслідок чергового авіаційного обстрілу Берислава Херсонської області пошкоджено колишні виробничі цехи заводів, дахи та вікна будинків, поранено місцевого жителя.

Про це повідомляє в Телеграмі начальник Бериславської РДА Володимир Літвінов.

“Держава-терорист не припиняє чинити злочини проти мирного населення. Сьогодні окупанти завдали чергового авіаційного обстрілу по територіях промислових підприємств м. Берислав. Під ударом опинилися колишні виробничі цехи заводів”, - йдеться в повідомленні.

За словами Літвінова, від вибухової хвилі зазнали ураження близько 15 будинків, у яких пошкоджені дахи та вибиті вікна.

Також начальник РДА поінформував, що відомо про одного постраждалого внаслідок обстрілів. Пораненого чоловіка доставили в лікарню.

Фото: Володимир Літвінов

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Нагадаємо, що протягом вівторка російська армія 34 рази обстріляла Херсонську область. Била з авіації та артилерії.

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