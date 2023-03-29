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Резніков показав доставлені Україні БМП Marder у роботі: "Відмінний приклад німецької якості"

Перші БМП вже прибули до України. 

Міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив відео із доставленими Німеччиною БМП Marder. Він назвав їх "відмінним прикладом німецької якості".

"Випробував особисто. Подобається, як вони ревуть! Був би радий, якби Анка Фельдгузен (амбасдорка ФРН у Києві – ред.) приєдналася до мене. Зробімо це разом! Дякую канцлеру, Борису Пісторіусу та німецькому народу!" – написав він у твіттері. 

Берлін збирався передати українцям 20 БМП Marder до кінця березня. Загалом країна надасть 40 таких машин. У Німеччині Marder поступово виводять з експлуатації, але сотні одиниць техніки все ще перебувають на озброєнні. Цю БМП використовували військові з початку 1970-их років, але постійно модернізовували.

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