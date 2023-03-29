Міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив відео із доставленими Німеччиною БМП Marder. Він назвав їх "відмінним прикладом німецької якості".

"Випробував особисто. Подобається, як вони ревуть! Був би радий, якби Анка Фельдгузен (амбасдорка ФРН у Києві – ред.) приєдналася до мене. Зробімо це разом! Дякую канцлеру, Борису Пісторіусу та німецькому народу!" – написав він у твіттері.

Marder is an excellent example of German quality. I've tried it myself.

Look forward to taming Leopards soon. I love the way they roar!

Would be happy if @AnkaFeldhusen can join me. Let’s do it together!

Thank you to @Bundeskanzler, Boris Pistorius & the 🇩🇪 people! 🇺🇦🤝🇩🇪 pic.twitter.com/uTE8hwewpV — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 29, 2023

Берлін збирався передати українцям 20 БМП Marder до кінця березня. Загалом країна надасть 40 таких машин. У Німеччині Marder поступово виводять з експлуатації, але сотні одиниць техніки все ще перебувають на озброєнні. Цю БМП використовували військові з початку 1970-их років, але постійно модернізовували.