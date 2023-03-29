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​Учора ворог обстріляв 12 населених пунктів Донеччини, є поранені

Люди травмовані у Бахмуті і Часовому Ярі.

​Учора ворог обстріляв 12 населених пунктів Донеччини, є поранені
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Минулої доби ворог вів обстріли на Волноваському, Донецькому, Горлівському та Лисичанському напрямках.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

На Волноваському напрямку відбувалися обстріли Вугледара та прилеглих сіл. Люди не постраждали.

“На Донецькому напрямку у Курахівській громаді пошкоджено будинок у Вовченці, під обстрілами околиці Курахового. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та Мар'їнської громади: Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Фото: Павло Кириленко у Telegram

На Горлівському напрямку поранення отримали троє людей у Бахмуті та двоє – у місті Часів Яр. У Костянтинівці пошкоджений бкдинок. У Соледарській громаді під вогнем перебували Міньківка та Оріхово-Василівка, у Торецькій – околиці громади.

На Лисичанському напрямку поодинокі обстріли відбувалися у Сіверській громаді. Жертв немає.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

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Нагадаємо, учора росіяни поранили п’ятьох жителів Донеччини. 

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