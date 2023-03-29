Зеленський пояснив важливість оборони Бахмута: захоплення міста Путін може "продати" Заходу, Китаю і Ірану як свою перемогу

Якщо Путін відчує слабкість, він використає це для подальшого тиску.

У разі захоплення Бахмута російськими військами президент РФ використає це для тиску та посилення наступу. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у інтервʼю Associated Press.

"Якщо він відчує кров – відчує, що ми слабкі – він буде тиснути, тиснути, тиснути", – сказав він.

Захоплення Бахмута Путін може "продати як перемогу Заходу, своєму суспільству, Китаю, Ірану", наголосив президент.

Росіяни посилили спроби захопити місто більш ніж два місяці тому, коли кинули туди найбільш підготовлених найманців "групи Вагнера" та інтенсифікували штурми. Ворог зазнав високих втрат, але бої за місто вимагають надзвичайних зусиль і в Сил оборони.

На початку березня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський підтримали продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті.

Завдяки мужності та професійності української армії противнику досі не вдалося окупувати Бахмут повністю. У березні Генеральний штаб ЗСУ вперше повідомив, що Росія втрачає наступальний потенціал на Бахмутському напрямку. Однак місто все ще залишається епіцентром бойових дій.