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З початку широкомасштабної війни окупанти вбили 1 436 цивільного на Донеччині

Поранення отримали 3 302 мирних жителя.

З початку широкомасштабної війни окупанти вбили 1 436 цивільного на Донеччині
Ілюстративне фото (Донецька область, 18 березня, 2023 рік)
Фото: Facebook/Aris Messinis

За минулу добу російські окупанти поранили п’ятьох цивільних у Донецькій області.

Про це повідомляє у Telegram очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 28 березня росіяни поранили п’ятьох жителів Донеччини: трьох – у Бахмуті та двох – у місті Часів Яр”, – зазначив Кириленко.

З початку широкомасштабного вторгнення росіяни вбили 1 436 мирних жителів Донеччини. Поранення дістали 3 302 людини. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Нагадаємо, російські окупанти можуть мати деякі тактичні успіхи у районі Бахмута, але командування контролює ситуацію. 

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