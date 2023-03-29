З початку широкомасштабної війни окупанти вбили 1 436 цивільного на Донеччині

За минулу добу російські окупанти поранили п’ятьох цивільних у Донецькій області.

Про це повідомляє у Telegram очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 28 березня росіяни поранили п’ятьох жителів Донеччини: трьох – у Бахмуті та двох – у місті Часів Яр”, – зазначив Кириленко.

З початку широкомасштабного вторгнення росіяни вбили 1 436 мирних жителів Донеччини. Поранення дістали 3 302 людини. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, російські окупанти можуть мати деякі тактичні успіхи у районі Бахмута, але командування контролює ситуацію.