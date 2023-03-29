Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув на ЗАЕС

Це його другий візит на ЗАЕС відтоді, як атомна станція була окупована росіянами.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прибув на Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє у Telegram Енергоатом.

Зазначається, що це другий візит керівника МАГАТЕ на найбільшу в Україні та Європі атомну станцію, відтоді як її окупували росіяни.

Цього разу Рафаель Гроссі планує побачити, як змінилася ситуація на ЗАЕС, поспілкуватися з атомниками, які її експлуатують, а також виступити гарантом ротації членів постійної місії Агентства, яка працює на Запорізькій АЕС із вересня 2022 року.

Раніше Telegram-канал Оперативний ЗСУ писав, що делегація МАГАТЕ на чолі з генеральним директором Рафаелем Гроссі у супроводі "Тигрів" військової поліції Росії виїхала на ЗАЕС.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 27 березня зустрівся у Запоріжжі з очільником МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі.