Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув на ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прибув на Запорізьку АЕС.
Про це повідомляє у Telegram Енергоатом.
Зазначається, що це другий візит керівника МАГАТЕ на найбільшу в Україні та Європі атомну станцію, відтоді як її окупували росіяни.
Цього разу Рафаель Гроссі планує побачити, як змінилася ситуація на ЗАЕС, поспілкуватися з атомниками, які її експлуатують, а також виступити гарантом ротації членів постійної місії Агентства, яка працює на Запорізькій АЕС із вересня 2022 року.
Раніше Telegram-канал Оперативний ЗСУ писав, що делегація МАГАТЕ на чолі з генеральним директором Рафаелем Гроссі у супроводі "Тигрів" військової поліції Росії виїхала на ЗАЕС.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 27 березня зустрівся у Запоріжжі з очільником МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі.