Російська економіка починає зазнавати краху, - WSJ

Видання зазначає, що в Росії не вистачає робочої сили, інвестиції та бюджет скорочуються.

Чере війну в Україні та санкції російська економіка починає зазнавати краху.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

“Перші місяці вторгнення Росії в Україну минулого року спричинили зростання цін на нафту та природний газ, що принесло Москві несподіваний прибуток. Ті дні минули. Оскільки війна триває вже другий рік і санкції Заходу стають все сильнішими, державні доходи Росії скорочуються, а її економіка перейшла на траєкторію нижчого зростання, ймовірно, на довий час”, - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що найбільші експортні товари країни, газ і нафта, втратили основних клієнтів. Державні фінанси також у напруженому стані. З листопада курс рубля щодо долара впав більш ніж на 20%. Робоча сила скоротилася, оскільки молодь відправляється на фронт або тікає з країни через страх бути призваною. Невизначеність стримувала інвестиції бізнесу.

“Економіка Росії входить у довгострокову регресію”, — дала свій прогноз Олександра Прокопенко, колишня чиновниця Центрального банку Росії, яка покинула країну незабаром після вторгнення.

При цьому немає ознак того, що економічні труднощі настільки серйозні, щоб становити короткострокову загрозу здатності Росії вести війну. Але дефіцит державних надходжень свідчить про те, що дилема щодо того, як узгодити зростаючі військові витрати з субсидіями та соціальними витратами, які допомогли президенту Володимиру Путіну захистити цивільне населення від тяжких часів, загострюється.

Російський мільярдер Олег Дерипаска цього місяця попередив, що в Росії закінчуються готівкові кошти. “У наступному році грошей не буде, нам потрібні іноземні інвестори”, — сказав сировинний магнат на економічній конференції.

Здебільшого втративши свій сусідній європейський ринок і з відходом інших західних інвесторів, Москва стає все більш залежною від Китаю, загрожуючи втілити в життя давно тліючі побоювання Москви стати економічною колонією свого домінуючого південного сусіда.

Міжнародний валютний фонд підрахував, що потенційні темпи зростання Росії — темпи, з якими вона могла б рости без інфляції — становили близько 3,5% до 2014 року, року захоплення Криму від України. Зараз цей показник впав приблизно до 1%, кажуть деякі економісти, оскільки продуктивність падає, а економіка стає технологічно відсталою та більш ізольованою.

“Для такої економіки, як Росія, 1% — це ніщо”, – зауважила Прокопенко.

Центробанк заявив цього місяця, що падіння експорту, жорсткий ринок праці та збільшення державних витрат посилюють ризики інфляції. Інфляція в Росії в лютому становила близько 11% порівняно з цим місяцем минулого року. Ця ставка тимчасово впаде нижче 4% у найближчі місяці, прогнозують економісти.

За словами московського Інституту економічної політики імені Гайдара, промисловість країни перебуває у найгіршому стані робочої сили з моменту початку обліку в 1993 році. За даними центрального банку, відтік мізків після вторгнення та 300-тисячна військова мобілізація минулої осені призвели до того, що близько половини підприємств зіткнулися з нестачею робочої сили. Користуються попитом слюсарі, зварювальники, верстатники.

Під час нещодавнього візиту на авіазавод пан Путін сказав, що нестача робочої сили заважає військовому виробництву. За його словами, уряд підготував перелік пріоритетних професій для відстрочки від служби.

Центральний банк заявив, що зростають ризики в авіаційному секторі, де дефіцит нових літаків і запчастин може призвести до проблем з обслуговуванням. За словами банку, ІТ- і фінансові фірми відчувають труднощі без доступу до західних технологій, таких як програмне забезпечення, системи управління базами даних, аналітичні інструменти та обладнання.

З усіма цими змінами російська економіка стає все більш залежною від держави.

Значне зростання промислового виробництва зараз відбувається завдяки заводам, які виготовляють ракети, артилерійські снаряди та військовий одяг, замінюючи величезні кількості, які використовувалися під час війни. Деякі заводи працюють багатозмінно, щоб впоратися з попитом.

Хоча офіційна статистика не розкриває військове виробництво, виробництво «готових металевих виробів» — позиція, яка, за словами аналітиків, включає зброю та боєприпаси, — минулого року зросла на 7%. Виробництво комп’ютерів, електронних і оптичних виробів, ще один рядок, який, як кажуть, включає військову продукцію, зросло на 2% за рік і на 41% у грудні порівняно з листопадом. Натомість виробництво автомобілів впало приблизно на 45% порівняно з минулим роком.

Споживачі теж страждають. За офіційними даними, роздрібні продажі впали на 6,7% у 2022 році, що є найгіршим показником з 2015 року. За даними московської Асоціації європейського бізнесу, продажі нових автомобілів у лютому впали на 62% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Цього року більшість аналітиків очікують чергового падіння ВВП, хоча деякі, зокрема МВФ, прогнозують помірне зростання.

Але фонд заявив, що до 2027 року економічний результат, за прогнозами, буде приблизно на 7% нижчим, ніж вказували довоєнні прогнози. «Втрата людського капіталу, ізоляція від глобальних фінансових ринків і погіршення доступу до передових технологій заважатимуть російській економіці», — заявили в МВФ.

Консалтингова компанія Rystad Energy очікує, що інвестиції в російську розвідку та видобуток нафти і газу цього року знизяться до 33 мільярдів доларів з прогнозованих 57 мільярдів доларів до вторгнення. За оцінками аналітиків BP PLC, загальний видобуток нафти в Росії, який у 2019 році становив близько 12 мільйонів барелів на день, до 2035 року скоротиться до 7-9 мільйонів на день.

Нагадаємо, на нещодавньому саміті в Брюсселі ЄС виступив за посилення санкцій проти Росії та продовження зернової ініціативи. Також лідери Євросоюзу висловилися за створення міжнародного механізму реєстрації збитків.