Вночі у неділю до 4 градусів морозу, вдень без опадів
Вночі у неділю до 4 градусів морозу, вдень без опадів
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
На півдні Італії стався потужний землетрус
На півдні Італії стався потужний землетрус
Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі Портнова проти Порошенка, - адвокат
Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі Портнова проти Порошенка, - адвокат
Померла легендарна українська гімнастка Альбіна Дерюгіна
Померла легендарна українська гімнастка Альбіна Дерюгіна
Хвилинка вертебрології. Україна, НАТО і Росія
Хвилинка вертебрології. Україна, НАТО і Росія
​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні
​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні
ПЦУ утворює свою парафію у Почаївській лаврі
ПЦУ утворює свою парафію у Почаївській лаврі
В.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ
В.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська авіація атакувала село Львове на Херсонщині

Унаслідок атаки пошкоджені будинки, люди не постраждали.

Російська авіація атакувала село Львове на Херсонщині
Скріншот відео
Фото: Херсонська ОВА у Telegram

Зранку 30 березня російські військові завдали авіаударів по селу Львове у Херсонській області.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

“Зранку російська авіація атакувала село Львове Бериславського району. Ворог прицільно вдарив керованими авіабомбами по мирних людях”, – йдеться у повідомленні.

В ОВА уточнили, що вибуховою хвилею та уламками снарядів понівечені близько десяти домівок місцевих жителів. Внаслідок атаки окупантів люди не постраждали.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, за добу 29 березня окупанти 45 разів обстріляли авіацією, з “Градів” та артилерії територію Херсонської області. Є загиблий і поранений. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
Читайте також