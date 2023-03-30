Унаслідок атаки пошкоджені будинки, люди не постраждали.

Зранку 30 березня російські військові завдали авіаударів по селу Львове у Херсонській області.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

“Зранку російська авіація атакувала село Львове Бериславського району. Ворог прицільно вдарив керованими авіабомбами по мирних людях”, – йдеться у повідомленні.

В ОВА уточнили, що вибуховою хвилею та уламками снарядів понівечені близько десяти домівок місцевих жителів. Внаслідок атаки окупантів люди не постраждали.

Нагадаємо, за добу 29 березня окупанти 45 разів обстріляли авіацією, з “Градів” та артилерії територію Херсонської області. Є загиблий і поранений.