“Подарунок для Путіна”: волонтери з Чехії придбали 15 комплексів ППО Viktor для України

На їх придбання вдалося зібрати 90 млн крон.

З Чехії до України вирушають 15 комплексів ППО Viktor. Гроші на них збирали волонтери в рамках ініціативи “Подарунок Путіну”.

Про це пише Мілітарний.

Зазначається, що чеським волонтерам вдалося зібрати 90 млн крон.

“Настав час прощатися. 15 систем боротьби з безпілотниками MR-2 Viktor, на які ми зібрали від вас 90 млн, відправляються на фронт. Нехай українські військові влучно стріляють, бережіть себе”, – написали волонтери.

Přišel čas se rozloučit. 🫡 15 protidronových systémů MR-2 Viktor na které jsme od Vás před Vánoci vybrali 90 milionů odjíždí na frontu. Ať Vám to na Ukrajině přesně střílí kluci, opatrujte se, brzo za Vámi pošleme raketomet Přemysl. https://t.co/RyCyPqJczC Držíme palce 🇺🇦🇨🇿❤️ pic.twitter.com/I6ZjxipLPz — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) March 30, 2023

Нагадаємо, на початку березня повідомлялося про завершення виробництва у Чехії 15 зенітних комплексів Viktor для протиповітряної оборони України.