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“Подарунок для Путіна”: волонтери з Чехії придбали 15 комплексів ППО Viktor для України

На їх придбання вдалося зібрати 90 млн крон.

“Подарунок для Путіна”: волонтери з Чехії придбали 15 комплексів ППО Viktor для України
Фото: Dárek pro Putina у Twitter

З Чехії до України вирушають 15 комплексів ППО Viktor. Гроші на них збирали волонтери в рамках ініціативи “Подарунок Путіну”.

Про це пише Мілітарний.

Зазначається, що чеським волонтерам вдалося зібрати 90 млн крон.

“Настав час прощатися. 15 систем боротьби з безпілотниками MR-2 Viktor, на які ми зібрали від вас 90 млн, відправляються на фронт. Нехай українські військові влучно стріляють, бережіть себе”, – написали волонтери.

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Нагадаємо, на початку березня повідомлялося про завершення виробництва у Чехії 15 зенітних комплексів Viktor для протиповітряної оборони України.

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