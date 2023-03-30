На Донеччині за добу російські окупанти вбили 1 та поранили 5 мирних мешканців

Зокрема, серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Кутузовці Добропільської громади, інша ракета прилетіла у Дружківку.

На Донеччині за минулу добу, 29 березня, окупанти вбили 1 та поранили 5 мирних мешканців.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Росія вбиває цивільних! За 29 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у місті Часів Яр. Ще 5 людей в області дістали поранення”, - написав Кириленко.

Також він повідомив, що серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Кутузовці Добропільської громади — пошкоджені 2 будинки. Інша ракета прилетіла у Дружківку — пошкоджений будинок.

На Донецькому напрямку відбувалися поодинокі обстріли Авдіївки. У Мар'їнській громаді під вогнем Мар'їнка, Красногорівка та Єлизаветівка — у Єлизаветівці відбулося дві пожежі. Курахівська громада зазнала 4 обстрілів, у тому числі 2 обстріли Ураганами касетними боєприпасами — пошкоджено 2 будинки у Кураховому і 2 будинки в Островському.

На Горлівському напрямку відомо про 4 поранених цивільних та 2 пошкоджені багатоповерхівки у Бахмуті. У Соледарській громаді під вогнем Оріхово-Василівка, Міньківка, Федорівка та Роздолівка. Гучно було у Часовоярській громаді.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Закітному Лиманської громади, зафіксовано поодинокі обстріли в Сіверській громаді.

Нагадаємо, у Генштабі оцінили втрати ворога з початку повномасштабної війни у 172 900 осіб. Росіяни наступають на чотирьох напрямках на Донеччині.