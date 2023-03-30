​Головування Росії в Радбезі ООН з 1 квітня – це злий жарт, – Дмитро Кулеба

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що світ не може бути безпечним, якщо Росія буде головувати в Радбезі ООН.

"Головування РФ в Радбезі ООН з 1 квітня – злий жарт. Росія узурпувала своє місце, вона веде колоніальну війну, її лідер є військовим злочинцем, що розшукується МКС за викрадення дітей. Світ не може бути безпечним місцем з Росією в Радбезі ООН", – написав міністр закордонних справ у Twitter.

Russian UN Security Council presidency on April 1 is a bad joke. Russia has usurped its seat; it’s waging a colonial war; its leader is a war criminal wanted by the ICC for kidnapping children. The world can’t be a safe place with Russia at UNSC #BadRussianJoke #InsecurityCouncil — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 30, 2023

Нагадаємо, головування в Радбезі ООН щомісяця змінюється почергово між його членами. У січні головувала Японія, у лютому – Мальта, у березні – Мозамбік. За планом у квітні має головувати Росія, яка другий рік веде повномасштабну війну в Україні.