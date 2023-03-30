Вночі у неділю до 4 градусів морозу, вдень без опадів
Вночі у неділю до 4 градусів морозу, вдень без опадів
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
На півдні Італії стався потужний землетрус
На півдні Італії стався потужний землетрус
Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі Портнова проти Порошенка, - адвокат
Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі Портнова проти Порошенка, - адвокат
Померла легендарна українська гімнастка Альбіна Дерюгіна
Померла легендарна українська гімнастка Альбіна Дерюгіна
Хвилинка вертебрології. Україна, НАТО і Росія
Хвилинка вертебрології. Україна, НАТО і Росія
​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні
​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні
ПЦУ утворює свою парафію у Почаївській лаврі
ПЦУ утворює свою парафію у Почаївській лаврі
В.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ
В.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ
ГоловнаСуспільствоВійна

​Головування Росії в Радбезі ООН з 1 квітня – це злий жарт, – Дмитро Кулеба

Російський президент Володимир Путін є військовим злочинцем.

​Головування Росії в Радбезі ООН з 1 квітня – це злий жарт, – Дмитро Кулеба
Фото: ЕРА/UPG

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що світ не може бути безпечним, якщо Росія буде головувати в Радбезі ООН.

"Головування РФ в Радбезі ООН з 1 квітня – злий жарт. Росія узурпувала своє місце, вона веде колоніальну війну, її лідер є військовим злочинцем, що розшукується МКС за викрадення дітей. Світ не може бути безпечним місцем з Росією в Радбезі ООН", – написав міністр закордонних справ у Twitter.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, головування в Радбезі ООН щомісяця змінюється почергово між його членами. У січні головувала Японія, у лютому – Мальта, у березні – Мозамбік. За планом у квітні має головувати Росія, яка другий рік веде повномасштабну війну в Україні. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
Читайте також