Правоохоронці ідентифікували російського військовослужбовця, який під час окупації Ізюма застрелив судмедексперта за проукраїнську позицію.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

“Правоохоронці ідентифікували російського військовослужбовця, який вчинив воєнний злочин. Це 26-річний уродженець Дагестану, командир бойової машини реактивного дивізіону військової частини 61899 27-ої окремої гвардійської мотострілецької бригаді 1-ї танкової армії Західного військового округу ЗС РФ”, - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 7 травня 2022 року російський військовий прийшов до патологоанатомічного відділення Центральної міської лікарні Піщанської Богоматері в Ізюмі. У цей час на своєму робочому місці перебували працівники, серед яких був 70-річний судово-медичний експерт, який після важкої хвороби втратив ногу та пересувався на протезі.

Окупант представився, назвав себе «племінником Кадирова» та почав розмовляти зі співробітниками. Судмедексперт сказав, що вважає перебування військових Російської Федерації на території міста Ізюм незаконним та сказав: «Хто вас сюди кликав?».

Російський військовослужбовець почав поводити себе агресивно. Він декілька раз ударив в обличчя експерта, зробив чотири постріли з автомата Калашникова у стелю.

Злякавшись, лаборантка вибігла на вулицю. Окупант наказав лікарю-патологоанатому негайно повернути її назад. Чоловік пішов за нею. Коли російський військовослужбовець та судмедексперт залишилися у кабінеті вдвох, окупант застрелив чоловіка.

Йому заочно повідомили про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.

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