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Прокуратура скерувала обвинувальний акт стосовно адвокатки Монтян до суду

Зокрема, її судитимуть за публічні заклики до захоплення держвлади.

Прокуратура скерувала обвинувальний акт стосовно адвокатки Монтян до суду
Фото: glavcom.ua

Адвокатку Тетяну Монтян судитимуть за систематичне публічне підтримання країни-агресора. 

Про скерування обвинувального акту стосовно української адвокатки повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора. 

“Їй інкриміновано публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади; посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; колабораційну діяльність; виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників (ч. 3 ст.109, ч.ч. 1, 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України)”, - йдеться в повідомленні.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачена з березня 2022 року на пропагандистських каналах систематично публічно висловлюється щодо суспільно-політичної ситуації в Україні. Ідеологічно обґрунтовуючи існування самопроголошених республік, вона виправдовує військову агресію Російської Федерації. Публічно закликає до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, зміни меж території та державного кордону України.

Нагадаємо, у лютому цього року Тетяні Монтян оголосили про підозру в систематичній публічній підтримці держави-агресора

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