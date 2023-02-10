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Адвокатці Тетяні Монтян оголосили про підозру в систематичній публічній підтримці держави-агресора

Зокрема, вона публічно закликає до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, зміни меж території та державного кордону України.

Адвокатці Тетяні Монтян оголосили про підозру в систематичній публічній підтримці держави-агресора
Фото: glavcom.ua

Адвокатці Тетяні Монтян оголосили про підозру в систематичній публічній підтримці держави-агресора.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора громадянці України, яка є адвокатом, повідомлено про підозру у публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу України, території та державного кордону України підтримки рішень, дій держави-агресора (ч. 3 ст. 109, ч. 1, 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-3 КК України).

За даними слідства, підозрювана з березня 2022 року на пропагандистських каналах систематично публічно висловлюється щодо суспільно-політичної ситуації в Україні. 

Ідеологічно обґрунтовуючи існування самопроголошених республік, вона виправдовує військову агресію Російської Федерації. 

Публічно закликає до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, зміни меж території та державного кордону України.

Нагадаємо, нещодавно в СБУ повідомили, що президент Мотор Січі Богуслаєв співпрацював з терористами “ДНР”

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