Шведський пакет. «Лучники» і північна броня

Нейтралітет Швеції в новітній історії, звісно, завжди був сильно перебільшений.

«Мирна нація»

12 тисяч шведських добровольців билися на боці Фінляндії в Зимовій війні 1939 року.

Знамениту німецьку зенітку FlaK «вісім-вісім» розробляли на заводах "Bofors" в обхід Версальського договору, і вона пішла в серію після того, як Гітлер став канцлером.

Фото: Bundesarchiv 88 мм зенітна гармата FlaK

Хоча Круппу належав контрольний пакет акцій "Bofors" з 1925 року, Стокгольм співпрацював з Берліном попри тодішні «санкції», які забороняли Німеччині мати зенітні та протитанкові засоби.

В Угорщині група MÁVAG (Угорські королівські державні металургійні, сталеливарні та машинобудівні заводи) виготовила з 1940 року під 1300 40 мм зенітних «бофорсів» за ліцензією.

Угорці активно закуповували 80 мм гармати, а самохідка Nimród – це ліцензійний шведський танк L60 з ліцензійною шведською зеніткою.

Загалом «бофорси» працювали по обидва боки фронту Другої світової, 40 мм автомати захищали і полярні конвої союзників.

У той самий час до Німеччини йшли підшипники, дефіцитний вольфрам, німці отримали 38 млн тонн залізної руди до 1944 року, при тому що Швеція на рік виробляла 10 млн тонн сировини.

У Холодній війні Стокгольм був офіційно нейтральний, хоча допомагав США розкривати мережу РЛС СРСР – два шведські розвідувальні літаки мали позивні Хугін і Мунін (ворони верховного бога вікінгів Одіна).

Такий собі нейтралітет. На мінімалках.

Відлига 90-х

Але шведи уникали двох речей – прямої участі у війнах і військових союзах, які могли б втягнути країну в конфлікт.

Остання війна, у якій Стокгольм брав участь безпосередньо, а не проксі – 1814 року з Норвегією.

Шведський контингент, щоправда, працював в операції «Нескорена свобода», але основним завданням там було навчання місцевих, створення поліції, зона безпеки в Мазарі-Шарифі.

Жодних регіональних оборонних альянсів.

Ніякого НАТО – окрім гуманітарних місій і Партнерства заради миру.

У країні скасували строкову службу.

Порізали полк на Готланді та продали казарми з молотка.

Нейтралітет не потрібен

І ось РФ нападає на Україну у 2014 році.

Поки ми з'ясовували, як треба слухати Донбас і як гудіти, у травні 2014-го Швеція підписала план про поглиблення оборонної співпраці з Фінляндією.

Спільні навчання, створення комбінованих з'єднань ВПС, спільне використання баз авіацією та флотом, логістика та закупівля матеріалів.

Фото: EPA/UPG Спільні шведсько-фінські військово-морські навчання SWENEX-21

У 2015 році Швеція ухвалила нову оборонну доктрину – там прямим текстом сказано, що в разі інтенсивного конфлікту в країні будуть перебої з електрикою, підготовка тилу до їх подолання, евакуація цивільних углиб країни, збільшення чисельності ВПС, повернення до концепції тотальної оборони.

У 2017 році повертаються призов і військова присутність на Готланді – з протикорабельними ракетами, полком і танковою ротою.

Фото: Mikael Sjoberg/Bloomberg Готландський полк шведської армії поблизу Вісбю, Швеція. 2022 рік

ВПС формують четверте крило багатоцільових винищувачів, закуповують нові "Gripen E" і два літаки ДРЛC.

Військовий бюджет збільшили на 40%, до 2025 року він має досягти 11 млрд доларів, чисельність збройних сил зросте з 55 000 до 90 000.

5 липня держави-учасники НАТО підписали протокол про входження Фінляндії та Швеції до Альянсу.

Рука допомоги

З 24 лютого 2022 року Швеція вже надала 10 пакетів допомоги Україні. Причому формату далеко не «генератори і ковдри».

15 000 гранатометів АТ4, снайперські гвинтівки "Barret", великокаліберні кулемети, артилерійські боєприпаси 155 мм, ракети RBS-17, шведську локалізацію «Пекельного полум'я» (RBS-17 – шведська протикорабельна ракета малої дальності, яка є модифікацією американської ракети AGM-114C Hellfire. – LB.ua). Швеція, яка поколіннями уникала військових союзів і намагалася продавати зброю за ліцензією, вступає до НАТО та починає відправляти Києву тисячі гранатометів, снаряди на 50 млн доларів, відряджає 120 інструкторів до Великої Британії, де навчаються українські військові.

Нейтралітет у 2022 році небезпечніший, ніж прямі постачання озброєнь і вступ до НАТО – це до уваги всім любителям подивитися в очі Путіну і не провокувати.

Фото: EPA/UPG

19 січня Стокгольм оголосив про новий пакет допомоги – на 419 млн доларів. Там уже важке озброєння – БМП CV90, САУ "Archer".

Офіційно повідомлень про кількість САУ для України не було, але місцеві ЗМІ писали про 12 – це серйозне число 25% систем, що стоять на озброєнні шведської армії.

Цілком можливо, це частина із 24 замовлених Норвегією «лучників», від яких Осло відмовилося на користь корейських гармат і які Стокгольм потроху викуповує з 2019 року.

Довга рука

САУ "Archer" – одна з найкращих систем для супроводу механізованих військ на марші або вогневої підтримки в червоній зоні під час контрбатарейної боротьби.

Фото: Вікіпедія Archer

500 км запасу ходу і 70 км/год – шасі "Volvo" 6x6 достатнє для завдань, які ставили шведи. А це, між іншим, протистояння з однією з наддержав чи альянсом країн самотужки.

Тому цивільна вантажівка – для уніфікації та простоти ремонту; тому мобільність – ударив і втік; тому висока автоматизація та можливість обслуговувати машину двома членами екіпажу; тому вихід з добре броньованої кабіни тільки для завантаження боєкомплекту.

За дві хвилини "Archer" може розгорнутися в бойову готовність, прицілитися, випустити 5-6 снарядів, перейти в похідне положення і переміститися на кілька сотень метрів, уникаючи відповіді.

Є багаторазовий одночасний удар – коли по цілі одночасно б’ють 5 випущених по черзі 155 мм снарядів. Ідеально для того, щоб дістати ворожу батарею.

155 мм гармата 52 калібру заряджається повністю автоматично, окремо заряди, окремо снаряди – протитанкові «бонуси» працюють до 35 км, високоточні «екскалібури» – понад 50.

Фото: defence-ua.com

Екіпаж перебуває в добре броньованій кабіні, що тримає великі осколки та підрив 6 кг міни під будь-яким колесом – башта гармати безлюдна і повністю автоматизована.

Автоматична система пожежогасіння та підкачування пробитих шин також підвищують виживання.

«Лучник» може захистити себе в ближньому бою – відкрити вогонь прямим наведенням, а на башті кабіни розташований бойовий модуль з 12.7 кулеметом або 40 мм гранатометом.

Чудова машина, з гарною системою управління вогнем, навігацією, автоматизацією, напевно, одна з найтехнологічніших у світі.

Північна броня

БМП CV90 дуже добре броньовані, передостання версія доведена до 28 тонн.

Фото: Wikipedia БМП CV90

Там протимінний захист від 8 кг вибухівки, протиосколковий підбій, накладна кераміка і ґратки – вся ця розкіш тримає довкола 30 мм підкаліберні оперені снаряди.

У цьому 40 мм знаряддя L70B "Bofors" шведської БМП може пробивати у бічну проєкцію танки, навіть Т-90М. Плюс само собою прошивати будь-якого однокласника можливого супротивника.

Гармата має високі кути підйому, може стріляти по вертольотах, дронах і дозвукових ракетах – дається взнаки те, що в дівоцтві вона була зеніткою.

В останніх версіях запас ходу доведено до 600 км, 550-сильний двигун розганяє машину до 70 км/год.

ПТРК є, але його застосовує десант, спішуючись і працюючи по важкій техніці. Зараз це BILL 2 – тандемна ракета з дистанційним підривником, що, вибухаючи над баштою, двічі б'є в ту саму точку, збиваючи динамічний захист і пробиваючи дах ударним ядром.

Тактичні монітори в кожного члена екіпажу дають можливість обмінюватися інформацією, вказувати цілі навіднику.

Лазерний далекомір, нічний канал у водія, тепловізор 3-го покоління (він бачить далі, з найкращим зумом), навігація, балістичний обчислювач, хороша стабілізація зброї – джентльменський набір, що зазвичай не залишає шансів пострадянським машинам.

Фото: Wikipedia БМП CV90

Півтора батальйонного комплекту БМП і неповний дивізіон САУ не здається чимось надприродним на нашій війні. Але якщо це 10% і 25% парку держави з ВВП 560 млрд доларів, то така допомога виглядає трохи інакше.

Ну і так – країна, яка готувалася наодинці протистояти СРСР, утримувала для цього під 400 бойових літаків, створила концепцію тотальної оборони, зараз дрейфує до НАТО, надаючи Україні тисячі гранатометів і важке озброєння.

Tack, Sverige!