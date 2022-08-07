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Швеція відправить 120 інструкторів, які у Британії навчатимуть українських військових

Інструктори працюватимуть у період з 12 серпня по 31 грудня.

Швеція відправить 120 інструкторів, які у Британії навчатимуть українських військових
Фото: EPA/UPG

Швеція направить понад 100 своїх інструкторів до Великобританії, де вони приєднаються до британських та канадських колег для навчання військовослужбовців ЗСУ.

Про це йдеться на офіційному сайті уряду Швеції.

"Уряд ухвалив рішення про те, що Збройні сили Швеції направлять інструкторів до Великобританії для навчання українських громадян базовій військовій підготовці, щоб вони могли служити у збройних силах України", — йдеться у повідомленні.

Швеція відправить до Великої Британії до 120 інструкторів, які в період з 12 серпня по 31 грудня здійснюватимуть військову підготовку українців. У відомстві зазначили, що одночасно у Великій Британії перебуватиме не більше 60 інструкторів, що не вплине на діяльність Збройних сил Швеції.

Нагадаємо, 17 червня під час візиту до Києва прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон запропонував Україні допомогу у навчанні близько 10 тисяч військовослужбовців. Навчання проходитимуть на полігонах Північно-Східного, Південно-Західного і Південно-Східного регіонів, повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Пізніше Великобританія запропонувала іншим країнам-партнерам зробити свій внесок у навчання українських військових.

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