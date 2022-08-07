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Окупанти пошкодили три датчики радіаційного моніторингу ЗАЕС

Цілили також по контейнерах відпрацьованого ядерного палива.

Окупанти пошкодили три датчики радіаційного моніторингу ЗАЕС
ЗАЕС
Фото: Енергоатом

Російські військові знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС, ракети влучили поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Про це повідомляє «Енергоатом».

Цілили саме по контейнерах відпрацьованого ядерного палива, які просто неба зберігаються поруч із місцями обстрілу. Ідеться про 174 контейнери, в кожному з яких по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива.

Ворожі удари пошкодили три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика із контейнерами відпрацьованого палива. Внаслідок вибухів отримав осколкове поранення один працівник ЗАЕС — його доставили у міську лікарню.

Усі російські військові, яких на майданчику ЗАЕС від дня її захоплення перебуває до 500 осіб, а також персонал терористичного «Росатома» заздалегідь сховались у станційних бункерних приміщеннях кризового центру та центру технічної підтримки.

Окрім ЗАЕС, окупанти стріляли також поблизу території заводу будівельних конструкцій та по водозабору міста Енергодар.

Нагадаємо, в "Енергоатомі" заявили, що російські військові обстрілюють Запорізьку АЕС, щоб знищити її інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України і дати можливість РФ приєднати до своєї.

Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої та політики безпеки Жозеп Боррель закликав надати МАГАТЕ доступ на Запорізьку АЕС.

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