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На Луганщині очікують катастрофу під час опалювального сезону, - Гайдай

Всередині міст розбита інфраструктура.

На Луганщині очікують катастрофу під час опалювального сезону, - Гайдай
Фото: Telegram/Сергій Гайдай

Окупанти знищили інфраструктуру в Луганській області, через що в регіоні очікують катастрофу під час опалювального сезону.

Про це керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив в ефірі телемарафону, інформує 24 канал.

Він заявив, що фізично й технічно можна підвести газ до великих міст Луганської області. Та попри обіцянки окупаційної влади тепла й газу в домівках не буде через те, що всередині міст розбита інфраструктура.

Гайдай заявив, що її зараз не можна відновити. За його словами, щоб налагодити комунікації, потрібно щоденно працювати пів року та вкласти багато грошей. А росіяни нічого не роблять для того, щоб люди могли нормально перезимувати.

"Вони (росіяни – ред.) навіть зараз нічого не роблять у цьому напрямку. Тому в містах вони нічого не зроблять", – заявив очільник Луганської ОВА.

За словами Гайдая, Сєверодонецьк під російською окупацією виглядає так, що замість сучасних лікарень, шкіл у місті - технічна вода і душ на вулиці.

А у окупованому Рубіжному росіяни днями поховали 63 загиблих мирних мешканців, яких вони вбили ще чотири місяці тому. 

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