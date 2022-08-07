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Укрзалізниця відправить евакуаційний поїзд з Донеччини

Поїзд їхатиме через Дніпро.

Укрзалізниця відправить евакуаційний поїзд з Донеччини
Фото: Мінреінтеграції

Укрзалізниця призначила додатковий евакуаційний поїзд на 7 серпня. 

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Поїзд 234/233 за маршрутом Покровськ (Донецька область) - Дніпро - Львів, згідно з розкладом, відправиться о 16:30.

В Укрзалізниці зазначили, що час відправлення та прибуття поїздів може змінюватися, тому необхідно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ з території Донеччини виїхало вже дві третини мешканців.

На рівні держави створено евакуаційний штаб і з Донецької області мають виїхати ще понад 50 тисяч дітей та понад 200 тисяч дорослих.

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