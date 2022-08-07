Укрзалізниця відправить евакуаційний поїзд з Донеччини

Укрзалізниця призначила додатковий евакуаційний поїзд на 7 серпня.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Поїзд 234/233 за маршрутом Покровськ (Донецька область) - Дніпро - Львів, згідно з розкладом, відправиться о 16:30.
В Укрзалізниці зазначили, що час відправлення та прибуття поїздів може змінюватися, тому необхідно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.
Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ з території Донеччини виїхало вже дві третини мешканців.
На рівні держави створено евакуаційний штаб і з Донецької області мають виїхати ще понад 50 тисяч дітей та понад 200 тисяч дорослих.