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Верещук розповіла про плани влади щодо евакуації з Донеччини

Вона запевнила, що влада врахувала всі помилки минулих хвиль евакуацій.

Верещук розповіла про плани влади щодо евакуації з Донеччини
Фото: ОПУ

Віце-прем'єр Ірина Верещук під час візиту до Кременчука розповіла про план дій для тих, хто має евакуюватися з Донецької області.

Про це повідомляє УНІАН.

За її словами, на рівні держави створено евакуаційний штаб і з Донецької області мають виїхати понад 50 тисяч дітей та понад 200 тисяч дорослих.

"Тим, хто буде евакуюватися слід там телефонувати в адміністрації, або писати онлайн в чат-ботах. Все фіксується в ОВА і до таких людей приїдуть, заберуть, транспортуватимуть до місця евакуації. Це може бути автобус, чи потяг. По дорозі їм буде зроблено все, щоб вони отримали довідку ВПО. На вокзалі їх зустрінуть і дадуть першу допомогу і фіндопомогу. Укрпошта вже це знає як робити. Гроші є", - заявила вона.

Міністр запевнила, що влада врахувала всі помилки минулих хвиль евакуацій.

"Розуміємо, що хтось не хоче евакуюватися. Тоді там є певний формат відмови. Там персональна відповідальність. Але ще раз кажу, газу, опалення не буде, світла не буде!"- наголосила Верещук.

Нагадаємо, віцепрем'єр Ірина Верещук заявила, що з Донецької області можуть евакуюватися близько 200-220 тисяч людей. Серед них 52 тисячі дітей.

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 30 липня вкотре закликав людей евакуюватися з Донецької області.

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