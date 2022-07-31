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На окупованій Херсонщині помітно рух інженерної техніки, - Хлань

Перевозять екскаватори на базі "Уралу".

На окупованій Херсонщині помітно рух інженерної техніки, - Хлань
Сергій Хлань
Фото: скрін

В Херсонській області окупанти тягнуть інженерну техніку, щоб ремонтувати зруйновані ЗСУ переправи.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Тимчасово окупованою Херсонщиною спостерігається посилений рух техніки росіян. Але женуть передусім інженерні війська, наприклад, екскаватори на базі "Уралу" тощо. Це означає, що мости і ЗСУ суттєво зіпсували положення орків в області", - зазначив Хлань.

Як заявили у британській розвідці, позиції російських військ на правобережжі Херсонщини виглядають дуже вразливими після успішних атак ЗСУ на мости через Дніпро.

Україна використала свою нову далекобійну артилерію, щоб пошкодити мости через Дніпро, через які здійснювалося постачання російської армії на правобережжі Херсонщини. Один із них, 1 000-метровий Антонівський міст поблизу Херсона, було пошкоджено минулого тижня. 27 липня Україна вдарила по ньому знову, і дуже ймовірно, що зараз він непридатний для використання.

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