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Окупанти не допустили Міжнародний комітет Червоного Хреста до полонених з Оленівської колонії

Допуск до військовополонених є обовʼязковим, але Росія його не дотримується. 

Окупанти не допустили Міжнародний комітет Червоного Хреста до полонених з Оленівської колонії
Оленівка
Фото: telegraf.com.ua

Окупанти не допустили Міжнародний комітет Червоного Хреста до військовополонених з Оленівської колонії.

Про це комітет 30 липня повідомив у фейсбуці. 

"Надання МКЧХ доступу до військовополонених є обов’язком сторін конфлікту відповідно до Женевських конвенцій. Ми не припинимо намагатися отримати доступ як до цих військовополонених, так і до всіх інших військовополонених у цьому міжнародному збройному конфлікті, до яких ми ще не мали доступу", – йдеться у заяві. 

Як пише Reuters, вранці неділі російське міноборони заявило, що нібито запросило представників ООН і Червоного Хреста для розслідування вбивства військовополонених у Оленівці. 

Нагадаємо, в пʼятницю в колонії тимчасово окупованої Оленівки пролунали вибухи. В ній росіяни утримували українських військовополонених, зокрема й тих, які були виведені з заводу Азовсталь. Перший командир полку "Азов" Андрій Білецький підтвердив, що внаслідок вибуху загинула частина полонених азовців. Також відомо, що в Оленівці тримали цивільних мешканців Маріуполя, які не пройшли так звану фільтрацію. 

Росія намагається покласти відповідальність за теракт на Україну, однак українська розвідка свідчить, що за цим стоять найманці-"вагнерівці". Теракт було вчинено, аби приховати тортури, вчинені над українськими полоненими. 

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