Окупанти не допустили Міжнародний комітет Червоного Хреста до полонених з Оленівської колонії

Допуск до військовополонених є обовʼязковим, але Росія його не дотримується.

Окупанти не допустили Міжнародний комітет Червоного Хреста до військовополонених з Оленівської колонії.

Про це комітет 30 липня повідомив у фейсбуці.

"Надання МКЧХ доступу до військовополонених є обов’язком сторін конфлікту відповідно до Женевських конвенцій. Ми не припинимо намагатися отримати доступ як до цих військовополонених, так і до всіх інших військовополонених у цьому міжнародному збройному конфлікті, до яких ми ще не мали доступу", – йдеться у заяві.

Як пише Reuters, вранці неділі російське міноборони заявило, що нібито запросило представників ООН і Червоного Хреста для розслідування вбивства військовополонених у Оленівці.

Нагадаємо, в пʼятницю в колонії тимчасово окупованої Оленівки пролунали вибухи. В ній росіяни утримували українських військовополонених, зокрема й тих, які були виведені з заводу Азовсталь. Перший командир полку "Азов" Андрій Білецький підтвердив, що внаслідок вибуху загинула частина полонених азовців. Також відомо, що в Оленівці тримали цивільних мешканців Маріуполя, які не пройшли так звану фільтрацію.

Росія намагається покласти відповідальність за теракт на Україну, однак українська розвідка свідчить, що за цим стоять найманці-"вагнерівці". Теракт було вчинено, аби приховати тортури, вчинені над українськими полоненими.