Токсична ситуація. Чому "Нафтогаз" допустив дефолт і скільки за це заплатять українці?
Токсична ситуація. Чому "Нафтогаз" допустив дефолт і скільки за це заплатять українці?
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Перевірити на достовірність списки загиблих в Оленівці, які виклали окупанти, неможливо, – Азов
Перевірити на достовірність списки загиблих в Оленівці, які виклали окупанти, неможливо, – Азов
Блінкен розповів Кулебі про результати розмови з Лавровим
Блінкен розповів Кулебі про результати розмови з Лавровим
Пелосі вирушила в азійське турне попри погрози Китаю
Пелосі вирушила в азійське турне попри погрози Китаю
Білецький підтвердив убивство частини полонених "азовців" під час російського удару по вʼязниці Оленівки
Білецький підтвердив убивство частини полонених "азовців" під час російського удару по вʼязниці Оленівки
Блінкен не готовий визнати Росію державою-спонсором тероризму, - NYT
Блінкен не готовий визнати Росію державою-спонсором тероризму, - NYT
ГоловнаСуспільствоВійна

Дезінформація про "удар ЗСУ по штабу Чорноморського флоту" є свідомою провокацією, – речник Одеської ОВА

Її поширили навмисно напередодні дня ВМС Росії. 

Дезінформація про "удар ЗСУ по штабу Чорноморського флоту" є свідомою провокацією, – речник Одеської ОВА
Сергій Братчук
Фото: скріншот

Дезінформація окупантів про завдання удару безпілотником ЗСУ по штабу Чорноморського флоту в Севастополі є свідомою провокацією. Це робота інформаційно-психологічних сил противника. 

Про це речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив у ефірі телемарафону.

"Тут все йде елемент за елементом в одному ланцюжку. Ми, звичайно, говоримо про трагедію, яка сталася в Оленівці. Про те, що в Севастополі, як і в Оленівці, колонію, де знаходились наші військовополонені, Україна планує обстріляти, бо це в російських пабліках розганялося понад місяць тому. Щодо Оленівки теж, і про Севастополь говорили, що "українці щось підірвуть", – повідомив він.

Братчук наголосив, що ця дезінформація поширена саме напередодні російського дня військово-морського флоту.

"Це відверта провокація, в цьому немає сумнівів, тому нам треба, як завжди, тримати голову холодною", – наголосив він. 

Росіяни після "вкиду" про обстріл штабу ЧФ у Севастополі заявили, що скасовують всі заходи з нагоди дня ВМС в окупованому ними Криму.

Нагадаємо, в пʼятницю відбувся вибух на території колишньої виправної колонії №120 в окупованому місті Оленівка, де утримують українських військовополонених, зокрема виведених із Азовсталі. За повідомленням російських джерел, близько 40 українців вбито, кількість поранених – уточнюється. Росія традиційно звинуватила у вибуху українців. 

За даними української розвідки, вибух влаштували найманці російської ПВК "Ліга" ("Вагнер"). 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також