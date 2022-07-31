Дезінформація про "удар ЗСУ по штабу Чорноморського флоту" є свідомою провокацією, – речник Одеської ОВА

Дезінформація окупантів про завдання удару безпілотником ЗСУ по штабу Чорноморського флоту в Севастополі є свідомою провокацією. Це робота інформаційно-психологічних сил противника.

Про це речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив у ефірі телемарафону.

"Тут все йде елемент за елементом в одному ланцюжку. Ми, звичайно, говоримо про трагедію, яка сталася в Оленівці. Про те, що в Севастополі, як і в Оленівці, колонію, де знаходились наші військовополонені, Україна планує обстріляти, бо це в російських пабліках розганялося понад місяць тому. Щодо Оленівки теж, і про Севастополь говорили, що "українці щось підірвуть", – повідомив він.

Братчук наголосив, що ця дезінформація поширена саме напередодні російського дня військово-морського флоту.

"Це відверта провокація, в цьому немає сумнівів, тому нам треба, як завжди, тримати голову холодною", – наголосив він.

Росіяни після "вкиду" про обстріл штабу ЧФ у Севастополі заявили, що скасовують всі заходи з нагоди дня ВМС в окупованому ними Криму.

Нагадаємо, в пʼятницю відбувся вибух на території колишньої виправної колонії №120 в окупованому місті Оленівка, де утримують українських військовополонених, зокрема виведених із Азовсталі. За повідомленням російських джерел, близько 40 українців вбито, кількість поранених – уточнюється. Росія традиційно звинуватила у вибуху українців.

За даними української розвідки, вибух влаштували найманці російської ПВК "Ліга" ("Вагнер").