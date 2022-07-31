Білецький підтвердив убивство частини полонених "азовців" під час російського удару по вʼязниці Оленівки
Білецький підтвердив убивство частини полонених "азовців" під час російського удару по вʼязниці Оленівки
Пелосі вирушила в азійське турне попри погрози Китаю
Пелосі вирушила в азійське турне попри погрози Китаю
Токсична ситуація. Чому "Нафтогаз" допустив дефолт і скільки за це заплатять українці?
Токсична ситуація. Чому "Нафтогаз" допустив дефолт і скільки за це заплатять українці?
Колонію в Оленівці, де тримали українських захисників, підірвали “вагнерівці”, – розвідка
Колонію в Оленівці, де тримали українських захисників, підірвали “вагнерівці”, – розвідка
Перевірити на достовірність списки загиблих в Оленівці, які виклали окупанти, неможливо, – Азов
Перевірити на достовірність списки загиблих в Оленівці, які виклали окупанти, неможливо, – Азов
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Блінкен не готовий визнати Росію державою-спонсором тероризму, - NYT
Блінкен не готовий визнати Росію державою-спонсором тероризму, - NYT
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські штурмовики знищили два склади російської армії та десятки окупантів

Зенітний ракетний підрозділ також ліквідував безпілотник “Орлан-10”.

Українські штурмовики знищили два склади російської армії та десятки окупантів
Фото: Скріншот відео

30 липня штурмова авіація Повітряних Сил України на кількох стратегічних напрямках завдала потужних авіаударів із застосуванням різного ракетно-бомбового озброєння.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Знищено два польові склади боєприпасів, два ротні опорні пункти, до 20 одиниць бойової броньованої техніки окупантів, а також десятки російських солдатів.

Також зенітний ракетний підрозділ знищив безпілотник “Орлан-10”.

Окрім того, на Ізюмщині тривала бойова робота по винищувачу окупантів Су-30см, який, власне й атакував наші штурмовики Су-25. 

“На жаль, збити винищувач рашистів не вдалося через велику відстань, втім завдяки цій бойовій роботі зенітників, Су-30 було відігнано, що дозволило нашій штурмовій авіації успішно завершити авіаційний удар і знищити окупантів”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українська розвідка має фактичну інформацію про географічн місцезнаходження на окупованих територіях усієї лінійки ракет "Бук": "Бук-М1", "М2", "Тор", "Панцир", С-300, С-400. Сили Повітряних сил ЗСУ вже протидіють їх застосуванню.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також