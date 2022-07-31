Українські штурмовики знищили два склади російської армії та десятки окупантів

30 липня штурмова авіація Повітряних Сил України на кількох стратегічних напрямках завдала потужних авіаударів із застосуванням різного ракетно-бомбового озброєння.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Знищено два польові склади боєприпасів, два ротні опорні пункти, до 20 одиниць бойової броньованої техніки окупантів, а також десятки російських солдатів.

Також зенітний ракетний підрозділ знищив безпілотник “Орлан-10”.

Окрім того, на Ізюмщині тривала бойова робота по винищувачу окупантів Су-30см, який, власне й атакував наші штурмовики Су-25.

“На жаль, збити винищувач рашистів не вдалося через велику відстань, втім завдяки цій бойовій роботі зенітників, Су-30 було відігнано, що дозволило нашій штурмовій авіації успішно завершити авіаційний удар і знищити окупантів”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українська розвідка має фактичну інформацію про географічн місцезнаходження на окупованих територіях усієї лінійки ракет "Бук": "Бук-М1", "М2", "Тор", "Панцир", С-300, С-400. Сили Повітряних сил ЗСУ вже протидіють їх застосуванню.