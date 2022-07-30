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РФ розповсюджує фейк, що ЗСУ замінували міст через річку Солена у Новопавлівці на Дніпропетровщині

Українські військові нібито "планують підірвати міст та звинуватити у цьому окупантів".

РФ розповсюджує фейк, що ЗСУ замінували міст через річку Солена у Новопавлівці на Дніпропетровщині
Фото: СБУ

Міністерство оборони Росії розповсюджує фейк, що українські військові замінували міст через річку Солена у Новопавлівці на Дніпропетровщині.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Росіяни заявляють, що українські військові планують “підірвати та звинуватити підрозділи російських військових у нібито невиборних ударах по об’єктах цивільної інфраструктури”. 

Окрім того, спікер оборонного російського відомства заявив, що “всю політичну, кримінальну та моральну відповідальність за те, що сталося (ракетний обстріл СІЗО в Оленівці), несе особисто Зеленський, його злочинний режим і Вашингтон, що підтримує їх”.

Також російські ЗМІ заявили, що “твіт в офіційному акаунті посольства рф у Великій Британії, в якому міститься заклик до розправи над бійцями "Азова", не є офіційним висловом посольства”. А повідомлення нібито є “винятково цитатою одного з мешканців Маріуполя, чию родину обстріляли з міномета бійці полку “Азов””.

Нагадаємо, СБУ, ЗСУ, ГУР МО та уповноважений з прав людини оприлюднили спільну заяву щодо масового вбивства українських військовополонених 29 липня 2022 року. Вони вимагають від ООН та Червоного хреста відреагувати на теракт росіян в Оленівці, яка тимчасово окупована росіянами.

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