ЗСУ знищили важливий для окупантів логістичний вузол на Херсонщині
ЗСУ знищили важливий для окупантів логістичний вузол на Херсонщині
Токсична ситуація. Чому "Нафтогаз" допустив дефолт і скільки за це заплатять українці?
Токсична ситуація. Чому "Нафтогаз" допустив дефолт і скільки за це заплатять українці?
Рада розширила перелік осіб, що не підлягають мобілізації
Рада розширила перелік осіб, що не підлягають мобілізації
Білецький підтвердив убивство частини полонених "азовців" під час російського удару по вʼязниці Оленівки
Білецький підтвердив убивство частини полонених "азовців" під час російського удару по вʼязниці Оленівки
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Костін і Клименко. Штрихи до портретів
Костін і Клименко. Штрихи до портретів
РФ переконує, що заява США про 70 тисяч постраждалих і вбитих у війні росіян “є грубим фейком”
РФ переконує, що заява США про 70 тисяч постраждалих і вбитих у війні росіян “є грубим фейком”
Російські військові обстріляли вʼязницю в Оленівці, аби приховати тортури над українськими полоненими, – Генштаб
Російські військові обстріляли вʼязницю в Оленівці, аби приховати тортури над українськими полоненими, – Генштаб
ГоловнаСуспільствоВійна

Вісім гаубиць Krab готові до передачі в Україну

Наразі у Польщі завершується навчання для солдатів ЗСУ.

Вісім гаубиць Krab готові до передачі в Україну
САУ AHS Krab
Фото: facebook.com/CinCAFU

Вісім гаубиць Krab із підписаного в червні контракту з Україною готові до передачі одержувачу. Партія чекає на завершення останніх формальностей і буде транспортована в Україну.

Про це пише "Європейська правда".

Наразі у Польщі завершується чергове навчання для солдатів української армії, які керуватимуть гаубицями.

Контракт вартістю понад три мільярди злотих передбачає виробництво компанією Huta Stalowa Wola для української артилерії близько 60 Krab та додаткових машин. Перші 18 гаубиць Krab були доставлені з Польщі в Україну в рамках військової підтримки в травні. Це обладнання було передано з запасів польської армії.

Нагадаємо, 155-міліметрова САУ Krab важить близько 48 тонн і може вражати цілі на відстані 40 кілометрів, випускаючи до 6 ракет за хвилину. Гусеничне шасі виготовляється за корейською ліцензією, а гармата є модифікацією британського озброєння.

Нагадаємо, що міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт ухвалила рішення про передачу Сухопутним військам ЗСУ 16 броньованих мостоукладників Biber.

Міністерство оборони Північної Македонії підтвердило передачу Україні танків Т-72. Кількість наданої техніки у відомстві не уточнили.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також