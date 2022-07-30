Вісім гаубиць Krab готові до передачі в Україну

Вісім гаубиць Krab із підписаного в червні контракту з Україною готові до передачі одержувачу. Партія чекає на завершення останніх формальностей і буде транспортована в Україну.

Про це пише "Європейська правда".

Наразі у Польщі завершується чергове навчання для солдатів української армії, які керуватимуть гаубицями.

Контракт вартістю понад три мільярди злотих передбачає виробництво компанією Huta Stalowa Wola для української артилерії близько 60 Krab та додаткових машин. Перші 18 гаубиць Krab були доставлені з Польщі в Україну в рамках військової підтримки в травні. Це обладнання було передано з запасів польської армії.

Нагадаємо, 155-міліметрова САУ Krab важить близько 48 тонн і може вражати цілі на відстані 40 кілометрів, випускаючи до 6 ракет за хвилину. Гусеничне шасі виготовляється за корейською ліцензією, а гармата є модифікацією британського озброєння.

Нагадаємо, що міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт ухвалила рішення про передачу Сухопутним військам ЗСУ 16 броньованих мостоукладників Biber.

Міністерство оборони Північної Македонії підтвердило передачу Україні танків Т-72. Кількість наданої техніки у відомстві не уточнили.