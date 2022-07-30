Сьогодні вночі росіяни обстріляли два спальних райони Миколаєва. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, шестеро поранені.

Про це повідомляє у Telegram Миколаївська ОВА.

Оновлено 13:00. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про те, що постраждали будинки у двох районах міста: у них вибиті вікна, двері, зруйновані балкони. Повний обсяг пошкоджень наразі встановлюють фахівці адміністрації районів та департаменту ЖКГ.

"За даними військової комендатури, Миколаїв обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С", – написав він у Telegram.

Фото: Олександр Сєнкевич у Telegram

"Вночі 30 липня після 1:00 був обстріляний один зі спальних районів міста. Попередньо відомо, що одна людина загинула, шестеро – зазнали поранень. За наслідками обстрілу, значних пошкоджень зазнали багатоповерхівки. Детальна інформація уточнюється", – повідомила ОВА о 8:54 ранку.

Фото: Олександр Сєнкевич у Telegram

Також зранку відбулися обстріли територій поблизу сіл Лепетиха та Кавказ. Електропостачання в громаді відновлено криворізькими енергетиками.

Фото: Олександр Сєнкевич у Telegram

Цієї ночі о 1:20 у Баштанській громаді пролунали кілька вибухів за містом. Попередньо – спрацювала ППО. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо, вчора Росія вдарила по Миколаєву касетними снарядами. Загинули п'ятеро людей. Удар відбувся по місцевості біля зупинки громадського транспорту.