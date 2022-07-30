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Окупантам не вдається наступати на Донеччині, - Кириленко

Обстріли фактично постійно відбуваються. 

Окупантам не вдається наступати на Донеччині, - Кириленко
Фото: Донецька ОДА

Ворог намагається розвивати наступ на території Донецької області, проте це йому не вдається.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, інформує УНІАН.

"Обстановка лишається напруженою, лінія фронту під постійними щільними обстрілами. Доба була гаряча - обстрілювалися Краматорськ, Слов'янськ, Бахмут, Сіверськ, Соледар, багатостраждальні Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка, Вугледар, Торецьк. Обстріли фактично постійно відбуваються. Бойові зіткнення на найбільш гарячих напрямках - Авдіївський та Бахмутський", - сказав він.

За словами Кириленка, мета ворога - розвивати наступ, втім це йому не вдається.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, українські військові успішно відбили невеликі напади російських окупантів на ділянках лінії фронту поблизу Донецька.

За даними Генштабу, ворог вів штурмові дії в районах Пісків та Авдіївки, успіху не мав. Біля Красногорівки бойові дії тривають.

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