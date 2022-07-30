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Українці відбили напади окупантів поблизу Донецька, - британська розвідка

У районі Херсона російські війська, ймовірно, встановили два понтони.

Українці відбили напади окупантів поблизу Донецька, - британська розвідка
Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

Українські військові успішно відбили невеликі напади російських окупантів на ділянках лінії фронту поблизу Донецька.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

"На нещодавно окупованих територіях на півдні України влада, встановлена Росією, швидше за все, перебуває під зростаючим тиском з боку Москви щодо консолідації свого контролю над регіоном і підготовки до референдумів про приєднання до Росії пізніше цього року" - йдеться в огляді.

Зазначається, що наразі Росія класифікує окуповані території як тимчасову "військово-цивільну адміністрацію". Місцева "влада", ймовірно, змушує населення розкривати особисті дані для складання списків голосування, стверджують у розвідці.

Поміж тим, у районі Херсона російські війська, ймовірно, встановили два понтонні мости та систему поромної переправи, щоб компенсувати той факт, що мости поблизу були пошкоджені під час останніх ударів ЗСУ.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, ворог вів штурмові дії в районах Пісків та Авдіївки, успіху не мав. Біля Красногорівки бойові дії тривають.

Також під Верхньокам'янським у Луганській області українські військові зупинили просування розвідгрупи російських окупантів.

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