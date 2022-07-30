Минулої доби російські військові вбили шістьох жителів Донеччини

За минулу добу окупанти вбили шістьох мирних жителів, ще 15 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 29 липня росіяни вбили шість мирних жителів Донбасу: двох – в Краматорську, одного – у Водяному, одного – в Курдюмівці, одного – в Первомайському і одного – в Керменчику. Ще 15 людей отримали поранення", – розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 662 цивільних, ще 1 711 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв і поранених в Маріуполі і Волновасі.

Нагадаємо, вчора російські військові вдарили ракетами по Краматорську Донецької області. Загинули двоє людей, постраждали п’ятеро.