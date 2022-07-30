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Минулої доби російські військові вбили шістьох жителів Донеччини

Росіяни продовжують завдавати ударів по населених пунктах Донецької області.

Минулої доби російські військові вбили шістьох жителів Донеччини
Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко
Фото: Facebook/Павло Кириленко

За минулу добу окупанти вбили шістьох мирних жителів, ще 15 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 29 липня росіяни вбили шість мирних жителів Донбасу: двох – в Краматорську, одного – у Водяному, одного – в Курдюмівці, одного – в Первомайському і одного – в Керменчику. Ще 15 людей отримали поранення", – розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 662 цивільних, ще 1 711 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв і поранених в Маріуполі і Волновасі.

 

Нагадаємо, вчора російські військові вдарили ракетами по Краматорську Донецької області. Загинули двоє людей, постраждали п’ятеро. 

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