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Прокуратура Харківщини підозрює неповнолітню у нарузі над українським прапором

Про підозру поки що повідомлено заочно.

Прокуратура Харківщини підозрює неповнолітню у нарузі над українським прапором
Фото: Пресслужба Харківської обласної прокуратури

Харківська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру 16-річній дівчині за фактом публічної наруги над Державним прапором України.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“Підозрювана зняла з будівлі Державний прапор та зухвало, цинічно скинула його на землю, “хизуючись” своїми діями у присутності інших під відеофіскацію. Своїми діями дівчина спаплюжила національний символ України”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що подія відбулась в кінці червня 2022 року в тимчасово окупованому с. Петропавлівка Куп‘янського району Харківської області, біля будинку культури. 

Нагадаємо, правоохоронці заочно повідомили про підозру 18-річному хлопцю за фактом публічної наруги над малим Державним Гербом України на Харківщині.

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