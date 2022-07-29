Прокуратура Харківщини підозрює неповнолітню у нарузі над українським прапором

Про підозру поки що повідомлено заочно.

Харківська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру 16-річній дівчині за фактом публічної наруги над Державним прапором України.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“Підозрювана зняла з будівлі Державний прапор та зухвало, цинічно скинула його на землю, “хизуючись” своїми діями у присутності інших під відеофіскацію. Своїми діями дівчина спаплюжила національний символ України”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що подія відбулась в кінці червня 2022 року в тимчасово окупованому с. Петропавлівка Куп‘янського району Харківської області, біля будинку культури.

Нагадаємо, правоохоронці заочно повідомили про підозру 18-річному хлопцю за фактом публічної наруги над малим Державним Гербом України на Харківщині.