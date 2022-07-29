Ринок праці для біженців з України

24 лютого Російська Федерація розпочала війну проти України, унаслідок якої все більше людей евакуюються та приїжджають до Польщі. З огляду на велике число біженців питаннями їхнього розміщення та забезпечення базових потреб займаються на усіх рівнях. Натомість роботодавці заявляють про готовність брати українців на роботу. Що говорить закон про роботу для біженців, де варто її шукати, і чи готовий до цього польський ринок? Новий закон відкриває українським біженцям доступ до ринку праці.

Які можливості дає українським біженцям законодавство?

Незабаром після військового вторгнення Росії на територію України влада Польщі ухвалила спеціальний Закон про допомогу біженцям. Він надає українцям, що рятуються від війни, право законно проживати в Польщі, користуватись низкою соціальних пільг та працювати. Закон діятиме протягом наступних 18 місяців (до 24 серпня 2023 року), а за потреби – протягом 36 місяців. Тобто ті, хто прибув до Польщі з України після 24 лютого, можуть там залишатись принаймні 1,5 року.

Відповідно до положень Закону, громадяни України можуть працевлаштуватися в Польщі за умови, що трудові відносини будуть зареєстровані. Роботодавець зобов’язаний повідомити Службу зайнятості про прийом на роботу іноземця-біженця з України протягом 7 днів з початку роботи. Головна і єдина умова для українців – це дозвіл на тимчасове перебування в новій країні, натомість окремий дозвіл на роботу отримувати не потрібно. У відповідь на нові обставини портал https://www.aplikuj.pl/ створив окрему категорію з вакансіями для українців, позначених приміткою «запрошуємо працівників з України».

Чи готовий польський ринок прийняти нових працівників?

Експерти вважають, що громадяни України, які після 24 лютого були змушені покинути свою країну, не матимуть проблем зі знаходження роботи в Польщі. Свої думки вони аргументують тим, що в лютому цього року на популярних сайтах з пошуку роботи було приблизно 589 тис. активних пропозицій. Додавши до цього числа вакансії, що не представлені в Інтернеті, можна отримати 600 тис. пропозицій. До того ж незабаром розпочнеться активна пора для сфери HoReCa, тож робочих місць з’явиться ще більше. Звісно, українські громадяни не зможуть претендувати на кожну роботу. Серед причин – необхідність адаптації та вивчення польської мови, визнання диплома, отримання відповідних навичок тощо. Проте враховуючи дефіцит кадрів у польських компаніях, а також готовність останніх допомогти біженцям з професійною інтеграцією, говориться про те, що ринок Польщі зможе працевлаштувати півмільйона шукачів роботи протягом найближчих шести місяців, і ще 200 тис. згодом. Кінцевий результат – 700 тис. робочих місць. Проте не всі вакансії закриються одразу – найімовірніше це відбудеться поступово.

Робота для українських біженців в Польщі

У яких сферах можна знайти роботу?

Першими приймають українських працівників ті сектори, в яких вимоги до кандидатів невисокі, а знання польської мови не є ключовою умовою. Це передусім сезонні роботи, сектор громадського харчування та готельно-ресторанна справа, сфера догляду за хворими та старшими особами. Швидко знайти роботу можна в категоріях торгівлі й транспорту, на кожну з яких припадає щонайменше по 17 тис. вакансій. Мережі продуктових магазинів Biedronka, Żabka, Lidl та POLOmarket вже оголосили про готовність запропонувати українським біженцям роботу, а також посприяти їм у вивченні польської мови, догляду за дітьми, знаходженні житла, доїздом до роботи. Можна розраховувати також на електронну комерцію і сферу логістики. Швидкий спосіб працевлаштуватись – це відгукнутись на вакансії охоронних та клінінгових компаній.

Відкриваються перспективи для українських жінок, які працювали у б’юті-індустрії. Польські підприємці охоче наймають спеціалістів з цієї сфери з огляду на їхній досвід та вміння працювати в соціальних мережах. Понад 1,5 тис. вакансій наразі відкрито для медичного персоналу. Медичні компанії, що готові співпрацювати з українцями, обіцяють їм підтримку у визнанні дипломів, вивченні польської мови та ознайомленні з особливостями та правилами роботи. На додаток до вакансій українці отримали право вести на території Польщі підприємницьку діяльність. Найпростіша її форма – це одноосібна діяльність, яку можна безкоштовно зареєструвати навіть онлайн. Про міста з найбільшою кількістю вакансій, види договорів, підготовку до співбесіди та інші аспекти працевлаштування в Польщі читайте на Aplikuj.pl (https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracownikow/2646/praca-dla-ukraincow-rynek-pracy-dla-uchodzcow-z-ukrainy).

Як шукати роботу в Польщі?

Спочатку громадянину України необхідно переконатись в тому, що він або вона законно перебуває на території Польщі. Закон про допомогу біженцям з України передбачає, що право на тимчасове перебування в країні отримують всі особи, які перетнули українсько-польський кордон після 24 лютого. Якщо під час проходження контролю не вдалось отримати відмітку в паспорті, то необхідно протягом 60 днів надіслати заяву на отримання дозволу на перебування на ім’я Головного коменданта Прикордонної служби Польщі. Зробити це допоможуть працівники адміністрації, надаючи біженцю також номер PESEL і доступ до електронного довіреного профілю.

Це дуже важливий крок, оскільки легальне перебування в Польщі є наразі єдиною і головною вимогою для працевлаштування. Натомість пошук роботи можна почати з консультації у відділі Служби зайнятості. Працівники Служби визначатимуть компетенції біженців і відповідно до отриманої інформації здійснюватимуть пошук у Центральній базі даних вакансій. Переглядати цю базу даних можна також самостійно – в браузері або через мобільний додаток ePraca. Натомість дистанційну консультацію можна отримати, зателефонувавши на інфолінію Zielona Linia (тел.: 19524). Багато вакансій зібрано на порталах з пошуку роботи, зокрема на Aplikuj.pl.