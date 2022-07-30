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Дипломати РФ є співучасниками воєнних злочинів, - Ніколенко про твіт росіян щодо "азовців"

Немає різниці між російськими дипломатами і російськими військами, зазначили у МЗС.

Дипломати РФ є співучасниками воєнних злочинів, - Ніколенко про твіт росіян щодо "азовців"
Фото: МЗС

Речник МЗС Олег Ніколенко порівняв російських дипломатів, які закликали стратити наших захисників з "Азову" через повішання, з росіянами, які вбили українських військовополонених в Оленівці. 

Про це Ніколенко написав у Twitter.

"Прочитайте це (допис посольства РФ - ред.), коли вам кажуть, що Росію не можна ізолювати. Немає різниці між російськими дипломатами, які закликають до розстрілу українських військовополонених, і російськими військами, які роблять це в Оленівці. Усі вони є співучасниками цих воєнних злочинів і мають понести відповідальність", - зазначає Ніколенко. 

Посольство РФ в Британії 30 липня опублікувало цинічну заяву, в якій підтримало "страту бійців "Азова".

Нагадаємо, що Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих українських військовослужбовців в окупований Оленівці Донецької області. Полонені українські військові загинули внаслідок теракту, який здійснили російські окупанти.

Окупанти виклали список прізвищ поранених та загиблих внаслідок терористичних дій в окупованій Оленівці. Зараз його неможливо підтвердити.

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