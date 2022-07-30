Дипломати РФ є співучасниками воєнних злочинів, - Ніколенко про твіт росіян щодо "азовців"

Немає різниці між російськими дипломатами і російськими військами, зазначили у МЗС.

Речник МЗС Олег Ніколенко порівняв російських дипломатів, які закликали стратити наших захисників з "Азову" через повішання, з росіянами, які вбили українських військовополонених в Оленівці.

Про це Ніколенко написав у Twitter.

"Прочитайте це (допис посольства РФ - ред.), коли вам кажуть, що Росію не можна ізолювати. Немає різниці між російськими дипломатами, які закликають до розстрілу українських військовополонених, і російськими військами, які роблять це в Оленівці. Усі вони є співучасниками цих воєнних злочинів і мають понести відповідальність", - зазначає Ніколенко.

Посольство РФ в Британії 30 липня опублікувало цинічну заяву, в якій підтримало "страту бійців "Азова".

Read this when they tell you Russia must not be isolated.



There is no difference between Russian diplomats calling for execution of Ukrainian prisoners of war and Russian troops doing it in Olenivka.



They are all ACCOMPLICES in these war crimes and must be held accountable. pic.twitter.com/6TMlh4uD5b — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) July 30, 2022

Нагадаємо, що Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих українських військовослужбовців в окупований Оленівці Донецької області. Полонені українські військові загинули внаслідок теракту, який здійснили російські окупанти.

Окупанти виклали список прізвищ поранених та загиблих внаслідок терористичних дій в окупованій Оленівці. Зараз його неможливо підтвердити.