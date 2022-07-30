Асоціація родин захисників Азовсталі вимагає визнати Росію державою-спонсором тероризму

ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста виступили гарантами життя і здоров’я українських воїнів.

Асоціація родин захисників Азовсталі звернулася до міжнародної спільноти з проханням підтримати Україну та засудити дії РФ.

Про це асоціація повідомляє у Телеграмі.

«29 липня 2022 року РФ вчергове вчинила воєнний злочин - цинічно вбила понад 50 військовополонених, вивезених з комбінату «Азовсталь», яких утримували в смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області», - ідеться в повідомленні.

Як зауважили в асоціації, захисники Маріуполя упродовж 85 днів у надскладних умовах, без достатньої кількості їжі, води, медикаментів тримали оборону міста і відтягували на себе найбільш боєздатні підрозділи російської армії. Усі поставлені командуванням завдання оборонці Маріуполя виконали у повному обсязі.

За посередництва Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, з 16 по 20 травня 2022 року під гарантії з боку цих міжнародних організацій їх було вивезено на непідконтрольну Україні територію з гарантією подальшого обміну.

«Саме ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста виступили гарантами життя і здоров’я українських воїнів. Російська сторона взяла на себе зобов'язання перед міжнародними організаціями щодо збереження життя та здоров’я українських захисників. 29 липня ця гарантія була цинічно порушена. Росія – держава-терорист, яка діє всупереч міжнародному гуманітарному праву, ігнорує міжнародні норми у галузі прав людини, здійснює воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид українського народу», - ідеться у зверненні.

Тому, Асоціація родин захисників Азовсталі звертається до міжнародної спільноти з проханням підтримати Україну та засудити ці дії Росії.

Асоціація вимагає визнати Росію державою-спонсором тероризму, яка не дотримується норм Женевських конвенцій та порушує усі правила ведення війни. Також вимагає від ООН та МКЧХ, які гарантували збереження життя українських військовополонених, негайно відреагувати на терористичний акт, направити своїх представників на територію колонії в смт Оленівка з метою інспекційної місії для з’ясування обставин трагедії, стану здоров’я поранених та інших військовополонених, сприянні у передачі тіл загиблих військовополонених українській стороні.

Нагадаємо, що Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих українських військовослужбовців в окупований Оленівці Донецької області. Полонені українські військові загинули внаслідок теракту, який здійснили російські окупанти.

Окупанти виклали список прізвищ поранених та загиблих внаслідок терористичних дій в окупованій Оленівці. Зараз його неможливо підтвердити.