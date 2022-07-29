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Десять суден із зерном готові до відправлення у портах "Одеса" та "Чорноморськ", – Мінінфраструктури

“Вперше з 24 лютого в морських портах України відновлено роботу”.

Десять суден із зерном готові до відправлення у портах "Одеса" та "Чорноморськ", – Мінінфраструктури
Фото: kmu.gov.ua

Морські порти "Одеса" та "Чорноморськ" уже завантажили зерно на 17 суден, з яких десять готові до відправлення.

Про це повідомило у Telegram Міністерство інфраструктури України.

"Судна, які були завантажені зерном ще взимку, готові до виходу, як тільки наші партнери, ООН та Туреччина погодять "зелений коридор" у напрямку Босфору", – заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Він зазначив, що експорт зерна розпочнеться з відправлення декількох завантажених кораблів, які не змогли залишити порт через початок повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, 29 липня посли країн Великої сімки в Україні прибули до Одеси для перевірки запуску "зернового коридору".

Україна і Туреччина під егідою ООН 22 липня уклали у Стамбулі угоду про відновлення безпечного експорту українських зернових Чорним морем.

Уранці 23 липня російські окупанти атакували Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр". У МЗС України заявили, що РФ ракетним ударом по порту поставила під сумнів домовленості, дані нею ООН і Туреччині в "зерновому" договорі. Глава ООН беззастережно засудив повідомлення про авіаудари по Одесі, пославшись на зобов'язання, взяті сторонами на церемонії підписання у Стамбулі.

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