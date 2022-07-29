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Кулеба закликав ООН і МКЧХ відвідати колонію в Оленівці і встановити всі факти злочину

Голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав ООН відвідати колонію в Оленівці задля встановлення всіх фактів скоєного російськими військами злочину.

Кулеба закликав ООН і МКЧХ відвідати колонію в Оленівці і встановити всі факти злочину
Фото: EPA/UPG

Також він закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста перевірити всіх українських військовополонених.

Про це Дмитро Кулеба написав у Twitter.

“Я закликаю ООН, яка сприяла евакуації українських військовослужбовців з Азовсталі, рішуче засудити Росію за обстріл Оленівської колонії та відвідати місце для встановлення всіх фактів цього жахливого злочину. Я також закликаю МКЧХ перевірити всіх українських військовополонених”, – наголосив голова української дипломатії.

 

Нагадаємо, учора на території колишньої виправної колонії №120 в місті Оленівка, яка зараз використовується, як місце утримання українських військовополонених, відбувся потужний вибух.

Унаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де знаходились полонені українці. За повідомленням російських джерел, близько 40 українців вбито, кількість поранених – уточнюється.

Зазначається, що вибухи відбулись на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнано для утримання полонених, виведених з “Азовсталі”. Обладнання будівлі закінчилось 2 дні тому, після чого в неї перевели частину утримуваних українських захисників.

“Наголошуємо, що вибухи в Оленівці, що призвели до загибелі українських захисників – свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку збройних сил окупанта”, – наголошують у ГУР Міноборони.

У ГУР повідомляють, що за наявною інформацією він здійснений руками найманців зі складу ПВК “Вагнера” (Ліга) за особистою командою номінального власника вказаного ПВК – Євгена Пригожина. Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони РФ.

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