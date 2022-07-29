Головне за день. П’ятниця, 29 липня

Теракт росіян у Оленівці, відбиті ворожі штурми, обстріл Миколаєва, мораторій на підвищення тарифів. Яким запам’ятається 156-й день повномасштабної війни.

Сьогоднішній день приніс чимало новин, але від однієї з них вчергове здригнулася вся Україна. Внаслідок російського удару по території виправної колонії №120 у тимчасово захопленому селищі Оленівка Волноваського району Донецької області загинуло близько сорока людей, близько 130 отримали поранення.

Прокурори Офісу генерального прокурора розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 29 липня 2022 року Росія завдала удару по території виправної колонії №120 у тимчасово захопленому селищі Оленівка. У ОГП уточнили, що внаслідок цього загинуло близько 40 осіб та 130 отримали поранення.

Правоохоронці встановили, що у цій колонії загарбники організували місце несвободи, де протиправно утримують цивільних осіб та військовополонених Збройних сил України. Триває досудове розслідування.

СБУ, ЗСУ, ГУР МО та уповноважений з прав людини вимагають від ООН та Червоного хреста відреагувати на теракт росіян у Оленівці.

Внаслідок теракту загинули десятки українських військовополонених, йдеться в спільній заяві.

Підписанти заяви наголошують, що вчинений вибух є цинічним терористичним актом Російської Федерації, військовою провокацією та класичною false flag operation, метою якого є приховування воєнних злочинів, дискредитація Збройних Сил України, зрив постачання західної зброї та підвищення соціальної напруги в українському суспільстві.

Подробиці – в нашій новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що ЗСУ відбили штурми окупантів у районах Авдіївки, Кам’янки, Красногорівки та Пісків.

Росіяни наступали в районах Соледара, Вершини і Семигір’я, але зазнали втрат і відійшли.

Ворог обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах Іванівки, Токарєвого, Кар’єрного, Осокорівки, Благодатного, Кобзарців та ще понад тридцяти населених пунктів.

Детальніше про оперативну обстановку – в новині.

Росія вдарила по Миколаєву касетними снарядами. Загинули п'ятеро людей.

Удар відбувся по місцині біля зупинки громадського транспорту.

Нагадаємо, ввечері 28 липня мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що російські окупанти влучили в приватний сектор міста. Удар припав і по пункту видачі гуманітарної допомоги. Уранці російська армія обстріляла школу, дитячі садки та житлові будинки обласного центру. Також ракета влучила у водну станцію Кораблебудівного університету.

У Херсонській області Збройні сили України знищили один із важливих логістичних вузлів окупанта – залізничний вокзал у Брилівці.

"В області знищено один із важливих логістичних вузлів окупанта – залізничний вокзал у Брилівці. Росіяни якраз притягнули туди техніку і боєкомплекти – все згоріло. Дещо навіть не встигли розвантажити", – повідомив у Facebook депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

Рада заборонила підвищувати тарифи для населення на період воєнного стану і повоєнного відновлення.

Забороняється підвищувати тарифи для всіх категорій споживачів на: послуги з розподілу природного газу, теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання), послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Мораторій на здорожчання встановлено за рахунок залучення 125 млрд гривень від міжнародних партнерів. Він діятиме впродовж воєнного стану в Україні та шести місяців після нього.

Парламент ухвалив закон, за яким будівництво усіх нових споруд відтепер можливе лише з бомбосховищами.

Наявна система цивільного захисту не в змозі повною мірою забезпечити захист людей. Тому постало питання про термінове розгортання в Україні мережі захисних споруд цивільного захисту, спроможних забезпечити або принаймні суттєво підвищити рівень безпеки громадян від воєнних злочинів, які чи не щодня вчиняються збройними силами російських терористичних військ, йдеться в документі.

За прогнозами нардепів, ухвалення Закону забезпечить створення додаткових заходів у сфері будівельної діяльності, пов’язаних із захистом населення від вибухів, вибухових хвиль, ураження небезпечними хімічними, радіоактивними і біологічно небезпечними речовинами.

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