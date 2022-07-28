Росіяни обстріляли приватний сектор Миколаєва, - Сєнкевич

Більше інформації про наслідки обстрілу обіцяють повідомити згодом.

Російські окупанти влучили у приватний сектор Миколаєва.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Він зазначив, що обстрілом пошкоджені житлові будинки, на місця руйнувань виїхали рятувальники.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім додав, що удар прийшовся, зокрема, і по пункту видачі гуманітарної допомоги.

“Це вже тенденція”, - підсумував Кім.

Нагадаємо, це вже друга атака на місто за сьогодні. Вранці російська армія обстріляла школу, дитячі садки та житлові будинки Миколаєва. Також ракета влучила у водну станцію Кораблебудівного університету.