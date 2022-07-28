Росія продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, б'є по полях, - Лукашук

Російські загарбники продовжують обстрілювати Дніпропетровщину. Під обстріли потрапляють цивільна інфраструктура і поля.
Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
Після ранкового удару по місцевому агропідприємству у Широківській громаді спалахнула пожежа сухої трави.
За інформацією Лукашука, вогонь почав поширюватися на площі 4 га. Наразі пожежу вдалося ліквідувати.
"Також окупанти поцілили по околицям Новосеменівки, що в Апостолівській громаді. Без жертв і без руйнувань. Під обстріл вдень потрапили і прикордонні території Зеленодольської ТГ. На щастя, без постраждалих", - повідомив голова облради.
У Великомихайлівській громаді Синельниківського району росіяни обстріляли поля на межі із Запорізькою областю.
Як зазначив Микола Лукашук, приблизна площа пожежі – близько 10 га. На щастя, обійшлося без потерпілих.
Нагадаємо, нині росіяни цілеспрямовано обстріляли в області агропідприємство, загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.
У ніч на 28 липня ворог укотре обстріляв Криворізький район Дніпропетровщини. Росіяни накрили вогнем дві громади: Зеленодольську і Апостолівську.