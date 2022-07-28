Україна вперше відзначає День державності. Про що це свято
Україна вперше відзначає День державності. Про що це свято
Інна Совсун: «Я вже друге десятиліття спостерігаю відтік найкращих, найрозумніших викладачів і студентів»
Інна Совсун: «Я вже друге десятиліття спостерігаю відтік найкращих, найрозумніших викладачів і студентів»
Ворог вдарив ракетами по Київській області (оновлено)
Ворог вдарив ракетами по Київській області (оновлено)
Геостратегічне перехрестя. Які сценарії можливі далі
Геостратегічне перехрестя. Які сценарії можливі далі
Харків обстріляли ракетами С-300. Є поранені (оновлено)
Харків обстріляли ракетами С-300. Є поранені (оновлено)
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Перехоплення ГУР: комбриг окупантів набив обличчя приїжджому генералу
Перехоплення ГУР: комбриг окупантів набив обличчя приїжджому генералу
Російська армія сьогодні вранці атакувала Одещину з 10 бомбардувальників
Російська армія сьогодні вранці атакувала Одещину з 10 бомбардувальників
Котячі для ЗСУ
Котячі для ЗСУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, б'є по полях, - Лукашук

Одна з пожеж спалахнула на площі 10 га.

Росія продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, б'є по полях, - Лукашук
Фото: Дніпропетровська обласна рада

Російські загарбники продовжують обстрілювати Дніпропетровщину. Під обстріли потрапляють цивільна інфраструктура і поля.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Після ранкового удару по місцевому агропідприємству у Широківській громаді спалахнула пожежа сухої трави.

За інформацією Лукашука, вогонь почав поширюватися на площі 4 га. Наразі пожежу вдалося ліквідувати.

"Також окупанти поцілили по околицям Новосеменівки, що в Апостолівській громаді. Без жертв і без руйнувань. Під обстріл вдень потрапили і прикордонні території Зеленодольської ТГ. На щастя, без постраждалих", - повідомив голова облради.

У Великомихайлівській громаді Синельниківського району росіяни обстріляли поля на межі із Запорізькою областю. 

Як зазначив Микола Лукашук, приблизна площа пожежі – близько 10 га. На щастя, обійшлося без потерпілих.

Нагадаємо, нині росіяни цілеспрямовано обстріляли в області агропідприємство, загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

У ніч на 28 липня ворог укотре обстріляв Криворізький район Дніпропетровщини. Росіяни накрили вогнем дві громади: Зеленодольську і Апостолівську.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також