Верещук закликала мешканців Донеччини готуватись до евакуації

Ворог умисно нищить цивільну інфраструктуру, що вже призвело до перебоїв з постачанням електрики, води і газу.

Віцепремʼєрка – міністр із питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук закликала мешканців Донеччини евакуюватися.

В цій області тривають бої, і ворог цілеспрямовано руйнує цивільну інфраструктуру, що вже призвело до перебоїв із газопостачанням та електро- і водопостачанням, наголосила Верещук у Телеграмі.

"Попереду осінньо-зимовий період. Тому, людей треба перевозити до більш безпечних регіонів. Особливо жінок, дітей, людей похилого віку, а також хворих і маломобільних", – зазначила вона.

З метою підготовки мешканців Донеччини до виїзду в більш безпечні регіони вже створено штаб. Центральні та західні області України готуються приймати донеччан.

У зверненні до мешканців Донеччини Верещук наголосила, що якщо не евакуюватись зараз, то потім можна опинитися в ситуації, коли люди без електрики й води, без тепла та зв’язку, без ліків та їжі, під обстрілами, будуть піддавати себе та своїх близьких смертельній небезпеці.

"Тому, будьте мудрими та готуйтеся до евакуації!" – закликала вона.

Нагадаємо, що серед іншого виїхати з області можна безкоштовним евакуаційним потягом з Покровська до Львова. Він їде через Дніпро і зупиняється також у Козятині, Бердичеві. Потяг курсує щоденно.

Російські обстріли Донеччини відбуваються щоденно. Тільки за вчора ворог вів вогонь по Соледару, Авдіївці, Бахмуту, Сіверську, с. Веселе, с. Опитне, с. Первомайське, с. Північне, смт Гостре, смт Билбасівка. Пошкоджено 18 приватних будинків, пʼять багатоповерхівок, приміщення ДП "Артемсіль". Росіяни за 27 липня вбили пʼятьох донеччан, поранили ще вісьмох.