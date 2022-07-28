ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю Департаменту кібербезпеки СБУ, якого піймали на хабарі $60 тис.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід посадовцю Департаменту кібербезпеки СБУ.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро.

Підозрюваного арештували з можливістю внесення застави в розмірі 2 млн грн.

Напередодні співробітнику спецслужби повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України - підкуп особи, яка надає публічні послуги.

Зловмисник здійснював оперативний супровід під час розслідування злочинів у сфері операцій із криптовалютами.

"Зокрема, він був наділений повноваженнями здійснювати заходи з виявлення кримінальних правопорушень, ініціювати проведення перевірок фінансово-господарської діяльності, а також виконувати слідчі та негласні слідчі дії в рамках кримінального провадження. Під час проведення обшуку в рамках розслідування одного з таких епізодів він натякнув підприємцю, чию діяльність досліджували правоохоронці, що його проблеми "з органами" можна вирішити: позбутися прискіпливої уваги з боку СБУ до його бізнесу з видобутку криптовалюти (майнінгу) та повернути вилучене майно. За декілька днів потому він назвав ціну лояльності: 60 тис. дол. США", - розповіли в НАБУ.

Посадовця СБУ викрили "на гарячому" і затримали.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що термін дії запобіжного заходу - до 23 вересня.

Нагадаємо, нещодавно колишньому начальнику управління СБУ в Автономній республіці Крим Олегові Кулінічу, якого звинувачують у роботі на російські спецслужби, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.