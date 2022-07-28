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СБУ розслідує факти протиправного вивезення з України 28 млн доларів США та 1,3 млн євро

Готівкові кошти були запаковані у валізи та переміщені через "зелений коридор".

СБУ розслідує факти протиправного вивезення з України 28 млн доларів США та 1,3 млн євро
Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України розслідують факти незаконного переміщення через держкордон великого обсягу готівкових коштів. Зокрема, іде збір доказової бази щодо протиправного вивезення з України 28 млн доларів США та 1,3 млн євро.

Про це повідомляє українська спецслужба у Telegram.

"Готівкові кошти були запаковані у валізи та переміщені за один раз через "зелений коридор" пункту пропуску Закарпатської митниці", – йдеться у повідомленні.

Такий спосіб вивезення коштів суперечить українському законодавству, тому що через "зелений коридор" (без декларування) можна вивозити не більше 10 тис. доларів США за раз.

Митники не мають права пропустити автомобіль без його попереднього огляду. Тому виявивши гроші, повинні були конфіскувати їх, як це передбачено законодавством.

"Співробітники СБУ провели серію обшуків у митному посту "Лужанка" Закарпатської митниці та в місцях проживання фігурантів справи. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру", –резюмують повідомлення в службі.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ деякі українські бізнесмени виїжджали з України з великими сумами готівки. Саме з цим пов'язували вчорашні обшуки СБУ на КПП "Лужанка" на кордоні з Угорщиною.

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