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Верховна Рада спростила для бізнесу декларування товарів

У новій редакції викладено статтю 267 Митного кодексу.

Верховна Рада спростила для бізнесу декларування товарів
Фото: facebook/Дмитро Разумков

Верховна Рада прийняла 27 липня у другому читанні зміни до Митного кодексу України щодо врегулювання процедури складання митних декларацій на товари, які класифікуються у межах однієї товарної позиції.

Про це повідомили у Міністерсті фінансів України.

Запропоновані Мінфіном зміни до Митного кодексу спрощують для бізнесу процес декларування товарів. Спрощення декларування полягає у тому, що можна групувати товари зі схожими характеристиками під одним кодом і наводити їх повний опис в одній графі митної декларації.

“На відміну від існуючих до сьогодні у Митному кодексі норм, які належно не працювали, законом пропонується імплементувати європейські правила, що групувати товари можна лише зі схожими характеристиками (у межах однієї товарної позиції УКТЗЕД)”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, у новій редакції викладено статтю 267 Митного кодексу.

Окрім того, статтю 280 доповнено такими нормами:

  • за бажанням декларантів дозволяється спрощене декларування партії товарів, які класифікуються в різних товарних підпозиціях згідно з УКТЗЕД, за одним класифікаційним кодом, за умови, що цьому коду відповідає найбільша ставка мита у межах однієї товарної позиції УКТЗЕД;
  • таке спрощене декларування тепер буде поширюватись і на експорт;
  • для цілей застосування цієї норми відбуватиметься перерахунок специфічної ставки мита в адвалорну для справляння мита за найбільшою ставкою.

Нагадаємо, на засіданні 27 липня депутати звільнили від оподаткування ввізним митом імпорту в Україну мішки, рукави для зберігання зернових та олійних культур та обладнання для їх наповнення, завантаження, розвантаження.

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