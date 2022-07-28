Верховна Рада спростила для бізнесу декларування товарів

Верховна Рада прийняла 27 липня у другому читанні зміни до Митного кодексу України щодо врегулювання процедури складання митних декларацій на товари, які класифікуються у межах однієї товарної позиції.

Про це повідомили у Міністерсті фінансів України.

Запропоновані Мінфіном зміни до Митного кодексу спрощують для бізнесу процес декларування товарів. Спрощення декларування полягає у тому, що можна групувати товари зі схожими характеристиками під одним кодом і наводити їх повний опис в одній графі митної декларації.

“На відміну від існуючих до сьогодні у Митному кодексі норм, які належно не працювали, законом пропонується імплементувати європейські правила, що групувати товари можна лише зі схожими характеристиками (у межах однієї товарної позиції УКТЗЕД)”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, у новій редакції викладено статтю 267 Митного кодексу.

Окрім того, статтю 280 доповнено такими нормами:

за бажанням декларантів дозволяється спрощене декларування партії товарів, які класифікуються в різних товарних підпозиціях згідно з УКТЗЕД, за одним класифікаційним кодом, за умови, що цьому коду відповідає найбільша ставка мита у межах однієї товарної позиції УКТЗЕД;

таке спрощене декларування тепер буде поширюватись і на експорт;

для цілей застосування цієї норми відбуватиметься перерахунок специфічної ставки мита в адвалорну для справляння мита за найбільшою ставкою.

Нагадаємо, на засіданні 27 липня депутати звільнили від оподаткування ввізним митом імпорту в Україну мішки, рукави для зберігання зернових та олійних культур та обладнання для їх наповнення, завантаження, розвантаження.