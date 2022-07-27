Окремі цеглини великої Перемоги: ситуація в економіці та на фінансових ринках України

Найбільш значущою подією минулого тижня, що матиме безпосередній та потужний вплив на економічну ситуацію в Україні, стало підписання в Стамбулі угод про відновлення експорту зерна . Україна та росія підписали окремі угоди з Туреччиною та ООН в особі її генерального секретаря Антоніу Гутерреша. Незважаючи на обстріл морського порту в Одесі вже впродовж перших 24 годин після підписання угоди Спільний координаційний центр, який здійснюватиме моніторинг роботи «зернових коридорів», розпочав свою роботу у Стамбулі, а перші відвантаження зернових відбудуться вже до кінця цього тижня.

Фото: kmu.gov.ua

Загалом експортні залишки зернових та олійних культур за 2021 рік становлять 10 млрд дол. США, цьогорічний агроекспорт оцінюється ще в 20 млрд дол. США. Тому завдяки угоді про відкриття українських чорноморських портів Україна зможе отримати значні валютні надходження вже в короткостроковій перспективі. Враховуючи суттєві запаси залишків зерна (близько 25 млн тон), кількісна оцінка збільшення надходжень від експорту завдяки розблокуванню портів становить близько 1 млрд дол. США. Це має призвести до збільшення надходжень від експорту на третину в порівняні з червнем цього року, що в умовах скорочення імпорту через девальвацію офіційного курсу повинно сприяти збільшенню пропозиції іноземної валюти та як наслідок зменшенню тиску на обмінний курс та міжнародні резерви.

Станом на кінець липня в Україні вже зібрано близько 10% (6.5 млн тон) нового врожаю, а всього цьогоріч урожай зернових та олійних культур очікується на рівні близько 70% від показника 2020/21 років.

Бюджетна сфера

Підвищення ставок розміщення ОВДП на первинному ринку сприяло збільшенню державних запозичень. На черговому аукціоні, який відбувся 26.07.2022, до державного бюджету було залучено 4,3 млрд. гривень на строки від 2 місяців до 2 років за ставками від 9,5% до 16% річних, а також 100 млн. євро та 50 млн. доларів США. Збільшенню обсягів гривневих запозичень Мінфіну сприяло підвищення ним граничного рівня дохідності 1,5-річних ОВДП з 11,5% до 16%, завдяки чому обсяг залучених коштів за відповідним фінансовим інструментом збільшився до 3,7 млрд. гривень. Натомість розрахунки інвесторів на подальше підвищення ставок за 1-річними ОВДП не справдилися – з 3,6 млрд. гривень поданих заявок було задоволено лише 53 млн. гривень за ставкою 14%, яка не змінилася порівняно із попереднім аукціоном. Загалом, середньозважена дохідність гривневих запозичень 26.07.2022 становила 15,1%.

Завдяки придбанню Національним банком ОВДП на суму 15 млрд. гривень, збільшенню вкладень банків (+6,1 млрд. гривень за плинний тиждень) та фізичних осіб (+2,9 млрд. гривень) обсяг ОВДП в обігу зріс на 24,2 млрд. гривень за плинний тиждень. Водночас, за розрахунками Національного банку, з 24 лютого до 25 липня 2022 року обсяг сплачених Урядом України коштів за погашеннями внутрішніх боргових інструментів на 34,1 млрд. гривень перевищив обсяг залучених коштів до державного бюджету на аукціонах із продажу ОВДП. Зокрема, у квітні, травні та червні та липні (1-24) сальдо внутрішніх боргових операцій уряду було від'ємним та становило -2,9 млрд, -0,4 млрд., -21,0 млрд. та -20,5 млрд. гривень відповідно. Станом на 25 липня 2022 року найбільший портфель відповідних цінних паперів утримують банки – первинні дилери. Другим за обсягом є портфель військових облігацій, сконцентрований громадянами та бізнесом України. У власності нерезидентів перебуває військових облігацій на понад 1,4 млрд. грн.

В умовах обмеженої спроможності внутрішнього ринку державного боргу до задоволення фінансових потреб держави за визначеними ставками вагомого значення набуває грантова та кредитна підтримка України з боку країн-партнерів. Так, 25 липня Рада директорів Європейського інвестиційного банку за підтримки Єврокомісії затвердила додаткову фінансову допомогу для України у розмірі 1,59 млрд євро для фінансування інфраструктури та нагальних потреб. Залучена частина фінансової допомоги у розмірі 1,05 млрд євро буде надана Україні вже найближчим часом для фінансування першочергових потреб. Зокрема, фінансовий ресурс може бути використано на підтримку фінансування першочергових видатків Держбюджету України, спрямованих на заходи з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства до опалювального сезону, відновлення та модернізації постраждалих внаслідок бойових дій об'єктів залізничної інфраструктури, електропостачання, теплопостачання і водопостачання та об’єктів житлово-комунальної інфраструктури, забезпечення енергоефективності та енергозбереження. Інша частина виділеної фінансової допомоги (540 млн євро) в подальшому буде спрямовано на відновлення реалізації фінансованих проектів ЄІБ в Україні. Відібрані проекти стосуватимуться енергетики, енергоефективності, доріг, транспорту, освіти та інфраструктури, а також програм реконструкції та відновлення.

Валютний ринок

Національний банк України з 21 липня 2022 року зафіксував офіційний курс гривні до долара США на новому рівні – 36,5686 грн/дол. США з огляду на зміну фундаментальних характеристик економіки України під час війни та зміцнення долара США до інших валют. За оцінками Національного банку, корекція обмінного курсу збільшить приплив і відповідно продаж валютної виручки експортерами, мінімізує спекулятивну складову поведінки учасників ринку та дасть змогу стабілізувати курсові очікування. Продаж та купівля валюти банками за заявками клієнтів у безготівковому сегменті валютного ринку й надалі здійснюватиметься за курсом, який не може більш як на 1% відхилятися від офіційного.

Фото: EPA/UPG

Зміна офіційного курсу гривні суттєво збільшила продаж клієнтами банків іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку, який під час торговельних сесій 22.07 та 25.07 суттєво перевищував попит на неї. Це, у свою чергу, суттєво скоротило чистий продаж Національним банком іноземної валюти на ринку минулого тижня та навіть дозволило перейти до чистого викупу надлишку пропозиції іноземної валюти на ринку наприкінці тижня. Купівля безготівкового долару США у банків минулого тижня здійснювалася за офіційним курсом, а його продаж банкам – за офіційним курсом, збільшеним на 1%.

Окрім того, з 27 липня 2022 року Національний банк України дозволив банкам продавати в готівковому сегменті валютного ринку половину від купленої в громадян з 13 квітня 2022 року безготівкової валюти додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти. Відповідне рішення має збільшити пропозицію у готівковому сегменті валютного ринку і позначитися на послабленні девальваційного тиску.

Фінансовий сектор

Обсяг ліквідності банківського сектору (у формі залишків на коррахунках та у депозитних сертифікатах НБУ) за плинний тиждень збільшився до 241 млрд. гривень, з яких 4/5 розміщено у депозитних сертифікатах (понад 192 млрд. гривень). Основними чинниками збільшення банківської ліквідності виступали витрати з Єдиного казначейського рахунку Уряду та збільшення купівлі Національним банком іноземної валюти в банках.

Незважаючи на надлишок ліквідності банки обережно оцінюють перспективи банківського кредитування. За результатами опитування Національного банку у ІІІ кварталі банки прогнозують незначне відновлення попиту на всі типи корпоративних кредитів, зокрема на короткострокові та гривневі позики, найбільше для МСП. При цьому, у наступні 12 місяців скорочення корпоративного портфеля очікують 56% фінустанов, що є найгіршим показником з 2020 року. Оцінка перспектив споживчого кредитування порівняно з І кварталом дещо поліпшилася, хоча 63% банків досі вважають, що портфель зменшиться.

Поточне опитування, за оцінками банків, зафіксувало погіршення якості кредитів і домогосподарствам, і корпораціям. В результаті стандарти кредитування для всіх видів корпоративних позик посилюються другий раунд опитування поспіль. Найбільше – для довгострокових, валютних кредитів та позик великому бізнесу. У ІІІ кварталі фінансові установи очікують подальшого посилення всіх видів ризиків: кредитного, операційного, та меншою мірою, ризику ліквідності.

Посилення ризиків та збільшення вартості кредитних ресурсів збільшує важливість державних програм підтримки кредитування. Так, за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» минулого тижня банками було видано 122 пільгових кредитів на загальну суму 1,1 млрд грн. Близько половини від зазначеного обсягу було видано банками державного сектору. Загальна кількість виданих кредитів з початку широкомасштабних воєнних дій на території України за програмою досягла майже 11 тис., а їх загальний обсяг - 42 млрд. гривень, з яких левову частку коштів було спрямовано на кредитування с/г товаровиробників та антивоєнні цілі. Окрім того, у червні поточного року в рамках підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні за допомогою державних гарантій було укладено 1368 кредитних договорів на суму 2,285 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 1,234 млрд гривень.