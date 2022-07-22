Шмигаль пояснив важливість угоди про розблокування експорту зерна: "Питання на мільярди доларів"

У червні весь експорт України складав $3,2 млрд, що майже вдвічі менше, ніж показники до війни.

Питання розблокування морських портів для української економіки – це питання на мільярди доларів. У червні весь експорт України складав 3,2 млрд доларів. Це на 20% більше, аніж у березні, але все одно майже вдвічі менше, ніж показники до війни.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

"Особливо актуально це експортне питання постає сьогодні, коли в Україні повним ходом ідуть жнива. Уже зараз наші аграрії зібрали 6,5 млн тонн нового врожаю. Всього цьогоріч урожай зернових та олійних культур очікується на рівні 65-70 мільйонів тонн. За гарними сценаріями, це близько 70% від показника 2020/21 років", - зазначив він.

Шмигаль наголосив, що уряд зараз максимально залучений до підтримки аграрного сектору. Наразі видано більш ніж 40 млрд гривень кредитів.

"Долучаємо до такої підтримки і наших міжнародних партнерів. Цього тижня Сполучені Штати оголосили про створення ініціативи стійкості сільського господарства в Україні вартістю 100 млн доларів. USAID планує залучити на цю програму ще 150 млн доларів від інших міжнародних донорів і приватного бізнесу, аби загальна сума склала 250 млн доларів. Крім того, маємо окремі програми й домовленості щодо ввезення в Україну спеціального обладнання для тимчасового зберігання зернових. Такі спеціальні ємності дозволять додатково зберігати приблизно 10-15 млн тонн зерна", - розповів прем'єр.

Нагадаємо, сьогодні в Стамбулі представники України підписали з Туреччиною і генсеком ООН Антоніу Гутеррешем угоду про відновлення експорту зерна, яке було заблоковане армією окупантів в чорноморських портах.

Церемонія відбулася в палаці Долмабахче. Підписантом від України був міністр інфраструктури Олександр Кубраков, від Туреччини – міністр оборони Хулусі Акар, від ООН як посередник – генеральний секретар Антоніу Гутерреш.