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Важливо буде домогтися виконання РФ “зернової угоди”, яку мають підписати у Стамбулі, – Держдеп

Сполучені Штати продовжать працювати із союзниками й партнерами над цим.

Важливо буде домогтися виконання РФ “зернової угоди”, яку мають підписати у Стамбулі, – Держдеп
Фото: EPA/UPG

Готовність Туреччини, України, Росії та ООН укласти угоду про розблокування морського експорту українського зерна є довгоочікуваною подією, однак важливо буде домогтися виконання домовленостей з боку РФ.

Про це заявив під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, пише Укрінформ.

“Ми вітаємо повідомлення щодо цієї угоди та її принципів. Але зараз ми сфокусовані на тому, щоб покласти на Росію відповідальність за реалізацію цієї угоди та щоб українське зерно потрапило на світові ринки”, – сказав Прайс.

За його словами, Сполучені Штати продовжать працювати із союзниками й партнерами над цим.

Представник Держдепу також зауважив, що Росія дуже довго використовувала постачання продовольства як зброю й не лише блокувала експорт зерна з України, а й розкрадала його та руйнувала сільськогосподарські об’єкти. І це вплинуло не тільки на країни регіону, а й далеко за його межами.

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі запланована церемонія підписання Угоди про відвантаження українського зерна. Угоду підпишуть за участі представників України, Росії, а також президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана і Генсека ООН Антоніу Гутерреша.

Церемонія відбудеться в палаці Долмабахче, початок заплановано на 16.30.

Речник українського МЗС Ігор Ніколенко підкреслив, що українська делегація підтримає лише ті рішення, які ґарантуватимуть безпеку південних регіонів України, сильні позиції ЗСУ в Чорному морі та безпечний експорт української сільськогосподарської продукції на світові ринки

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