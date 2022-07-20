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Мінфін почав отримувати більше коштів від ОВДП після збільшення ставки до 14%

У вівторок йому вдалося залучити 1,929 млрд грн порівняно зі 143,5 млн грн тижнем раніше.

Мінфін почав отримувати більше коштів від ОВДП після збільшення ставки до 14%
Фото: Макс Левин

Міністерство фінансів України на первинних аукціонах помітно підвищило ставку річних гривневих облігацій внутрішньої держпозикина на 3%, до 14%.

Відновідна інформація, про торги вівторка, 19 липня, розкрта на сайті Мінфіну, повідомляє в середу Вanker.ua.

"Найбільш популярними серед гривневих облігацій внутрішньої держпозики 19 липня були ОВДП з погашенням 5 липня 2023 року: середньозважена ставка прибутковості тут склала 14%, а сума, що надійшла до бюджету від продажу, – 1,78 млрд грн", - сказано у повідомлені.

Водночас міністерство зберегло прибутковість більш "коротких" паперів на рівні 9,5-10% річних.

Сумарно на чотирьох результативних аукціонах із гривневих ОВДП у вівторок йому вдалося залучити 1,929 млрд грн порівняно зі 143,5 млн грн тижнем раніше.

Крім того, Мінфін продав ще 6-міс. та 11-міс. доларові облігації на $32,14 млн за трохи підвищеними ставками, які він встановив минулого тижня - відповідно 4% та 4,5% річних.

Нагадаємо, в кінці червня в НБУ зазначали, що отриманих від пордажу військових облігацій коштів недостатньо для обслуговування існуючого боргу.

Група кредиторів України готова відстрочити виплату основної суми боргу та відсотків.

Раніше у Нацбанку очікували, що після підняття облікової ставки відсотки за облігаціями внутрішньої позики малиб складати понад 27%.

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