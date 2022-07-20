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Навчання на системах HIMARS пройшли щонайменше двісті українських військовослужбовців, - Міллі

Процес підготовки інших фахівців триває.

Навчання на системах HIMARS пройшли щонайменше двісті українських військовослужбовців, - Міллі
Фото: скірншот з відео

Щонайменше двісті українських військовослужбовців наразі вже пройшли навчання із бойового застосування та обслуговування ракетних систем залпового вогню HIMARS. 

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на голову Об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі.

“Станом на сьогодні ми передали 12 систем HIMARS в Україну. Це частина з понад двох десятків, які Сполучені Штати й наші союзники пообіцяли надати. Крім того, тренування на HIMARS пройшли двісті українців, і ці навчання тривають для багатьох інших”, - повідомив Міллі.

Він зазначив, що ЗСУ ефективно використовують системи HIMARS. Зокрема, завдаються удари по російських командних вузлах, логістичній мережі, артилерійських системах та інших цілях.

Як розповів міністр оборони України Олексій Резніков,  Україна має отримати від партнерів більше озброєння та іншу допомогу, яку найперше відчують на собі росіяни на полі бою. Також більше країн готові тренувати українських воїнів.

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