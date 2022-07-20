Такі плани голова Фонду родини Веселих Андрій Веселий озвучив під час виставки та благодійного концерту в Дрогобичі. Фонд придбав картину Бориса Гроха та марку «Русскій Воєнний корабль» на благодійному аукціоні у Львові. Після виставки в Дрогобичі на передову відправляться два автомобілі швидкої допомоги.

«Разом із виставкою ми провели в Дрогобичі благодійний концерт, щоб зібрати кошти на технічне обслуговування автівок. Також діти та інші містяни написали листи до наших захисників. Разом з автівками листи незабаром прибудуть до українських військових», – розповідає Андрій Веселий.

А «Русскій воєнний корабль» з Дрогобича поїде в Європу та Канаду. Там представники української діаспори та благодійні фонди, які допомагають Україні, проведуть серію виставок і збір коштів для Збройних Сил України.

«Картина Гроха і марка з кораблем – символи боротьби України з російським агресором. Вони відомі в усьому світі. І вже скоро громадяни різних країн зможуть подивитись на них власними очима та зробити особистий внесок в перемогу над країною-агресором», – ділиться Андрій Веселий.

Картину «Руський воєнний корабль…» написав кримський художник Борис Грох. Вона перемогла в народному голосуванні на ескіз марки від Укрпошти та стала одним з найвідоміших зображень війни в Україні. Тільки за перший день продажу вдалося реалізувати понад 800 тисяч таких марок. На картині та марці зображений флагман чорноморського російського флоту крейсер «Москва». 14 квітня він пішов на дно після ураження українською ракетою.

БО «Благодійний фонд Родини Веселого» функціонує з 2013 року. Андрій Веселий створив його, зокрема, для допомоги військовослужбовцям та родинам захисників, які загинули. З 24 лютого 2022 року фонд створив логістичний хаб у Дрогобичі, де опікується гуманітарною допомогою для переселенців, матеріальною допомогою для військових частин, передає засоби індивідуального захисту і транспорт на передову.