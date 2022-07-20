У Вінниці "законсервують" до зими пошкоджений російськими обстрілами Будинок офіцерів

Тим часом планують конкурс проєктів з відновлення споруди.

Вінницький Будинок офіцерів "законсервують" до зими.

Про це повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Він додав, що фасад залишиться, а за історичною частиною будівлі буде нова, сучасна.

"Який вигляд матиме відновлений Будинок офіцерів у Вінниці - знатимемо згодом. Буде конкурс проєктів. Про можливі варіанти реконструкції говорили з архітекторами Вінниччини", - зазначив Борзов.

Він підкреслив, що потрібно "зберегти історію і пам’ять про людей, які загинули 14 липня на площі Перемоги".

Нагадаємо, напередодні голова ОВА повідомив, що Швейцарія та Ізраїль допоможуть відновити Будинок офіцерів, який сильно постраждав від російського ракетного удару 14 липня.

Днями фахівці взялися демонтовувати аварійні конструкції будівлі.